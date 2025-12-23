Föreningskoordinator och kanslist
Frövi Ik / Administratörsjobb / Lindesberg Visa alla administratörsjobb i Lindesberg
2025-12-23
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frövi Ik i Lindesberg
Föreningskoordinator och kanslist Frövi IK
Tjänstgöring om 50%, tills vidare.
Har du en önskan om att arbeta med föreningsliv? Gillar du att verka för ungdomars välmående och kan du engagera andra genom ditt sätt att vara? Då har du goda förutsättningar att lyckas i rollen som verksamhetsansvarig hos oss. Vi söker en person som är kommunikativt kompetent och som med enkelhet bygger relationer. Vi önskar också att du är ordningsam och strukturerad.
Bakgrund:
Frövi IK är en väletablerad förening som har ca 450 medlemmar. Föreningen grundades 1920 och har sedan dess verkat för att möjliggöra en aktiv vardag för bygdens unga. Idag har vi tre idrottssektioner som består av Fotboll, Ultimate Frisbee och Friidrott. Dessa tre sektioner utgör vår verksamhet och pulsåder och var och en har en arbetsgrupp som styr och tar ut riktning för respektive sektion. Den övergripande riktningen för föreningen tar huvudstyrelsen. I huvudstyrelsen finns representation från alla tre sektioner för att säkerställa gott samarbete mellan sektionerna och att respektive sektions intressen får utrymme. Huvudstyrelsen stöttar samtliga sektioner på ett övergripande plan och månar om hela föreningens bästa.
Om rollen Föreningskoordinator/kanslist
Som föreningskoordinator jobbar du för föreningen och dess medlemmar, samt sektionerna, och stöttar utifrån en arbetsfördelning som beslutas i huvudstyrelsen. Tjänsten innebär att vara spindeln i nätet och säkerställa att vi arbetar mot våra uppsatta målbilder.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
Arbete i föreningens vardagliga verksamhet, vilket bland annat innebär att följa upp vårt medlemsregister, fakturera, registrera nya medlemmar, sköta LOK- och aktivitetsstödsansökningar, Allt-i-allo inom beställningar, post, it, fakturering och ekonomi samt nyckel-ansvar (utlämning, återlämning, nyanskaffning samt register). Skriva ansökningar och sköta rapportering.
Sköta vår telefon och mejl samt kommunicera både internt och externt.
Bokningsansvar för våra anläggningar (Rbok) samt kontakt med kommun, vaktmästare och Fritidskontoret. Samordning internt kring tider samt säsongsbokning.
Domaransvarig för ungdomsfotbollen och våra egna ungdomsdomare (3-, 5- och 7-manna).
Samordna och stötta arbetet i våra arbetsgrupper för Anläggning, Näsbyvallen, Ekonomi och Sponsring, samt ha ett långsiktigt fokus på att rekrytera och behålla ideella krafter i dessa grupper.
Kontakt med samarbetspartners/sponsorer. Jobba med befintliga samarbetspartners och aktivt söka nya.
Driva projekt och arrangemang i samarbete med ledare, föräldrar och samarbetspartners, såsom t.ex. poolspel, bemanning sponsorers event, Fröviloppet och Dreamfly.
Stötta sektionerna med diverse uppgifter, hjälp nya tränare och grupper under uppstart, samt samordna inköp av klubbkläder.
Skapa och leverera t.ex. diplom, reklamskyltar, informationsanslag, bilder till sociala medier m.m. i Canva.
Ansvar för föreningens sociala medier.
Adjungerad i föreningens styrelse, samt sekreterare.
Arrangera föreningsdag och ledarfest en gång per år vardera.
Tjänsten är en anställning på 50% med start 1 april 2026. Arbetet är förlagt utifrån verksamhetens behov vilket betyder att arbete på dag/kväll och helg förekommer. Då verksamheten varierar över året ser vi att arbetstiden också kommer variera. Uppstart av säsong är oftast mer arbetsintensiv vilket innebär att du förmodligen gör fler timmar i perioden mars-maj och augusti till september. Vinterhalvåret är således mindre arbetsintensivt.
För att lyckas i rollen ska du som person vara positiv, lösningsfokuserad och kommunikativt kompetent. Det är viktigt att du gillar människor och är bekväm med många kontaktytor - en relationsbyggare helt enkelt. Vi tror att du tycker om ett arbete som är varierat och att du ser dig själv som en prestigelös allkonstnär. Har du dessutom erfarenhet av föreningsliv tror vi det kan hjälpa dig på vägen.
Krav:
B-Körkort
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Är du intresserad av att veta mer om föreningen och förväntningar i rollen eller vill lämna in en ansökan till tjänsten, kontakta Richard Hjerpe på 070-869 46 44 eller kansli@froviik.se
Välkommen med din ansökan!
Med vänliga hälsningar
Frövi IK Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: kansli@froviik.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frövi Ik
, https://www.laget.se/froviik
Fack 8 (visa karta
)
718 21 FRÖVI Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreningskoordinator
Richard Hjerpe kansli@froviik.se 0708694644 Jobbnummer
9662294