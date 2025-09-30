Forenede Service söker Teamledare till Gävle
Forenede Service AB / Städarjobb / Gävle Visa alla städarjobb i Gävle
2025-09-30
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Service AB i Gävle
, Avesta
, Falun
, Sala
, Uppsala
eller i hela Sverige
Forenede Service är en del av den danska Forenede-koncernen och har varit etablerade i Sverige sedan 1998.
Att vara ett stort företag med det lilla familjeföretagets anda är viktigt för oss. Vi är ett ledande serviceföretag, men har inte glömt de värderingar som har tagit oss dit vi är i dag - närhet till kunden och närhet till våra medarbetare.
Hos oss är alla jobb lika viktiga och vi står stadigt i vår ambition att städa och putsa fönster bäst. På Forenede Service bryr vi oss om varandra och har en hjälpsam kultur där trivsel och engagemang är i fokus.Som Teamledare är du tillsammans med ansvarig Driftchef en nyckelperson för att säkerställa en välfungerande leverans till våra kunder och du är behjälplig med att fördela arbetet bland medarbetarna och för att säkerställa att servicen verkställs på ett korrekt sätt.
Bland dina huvudarbetsuppgifter hör bland annat att:
• leda Servicemedarbetarna (lokalvårdarna) i deras arbete
• introducera nya medarbetare
• utföra kvalitetskontroller och andra praktiska moment
• ha daglig kontakt med kund
• utföra städarbeten när så krävs
• schemaläggning och ringa in vikarier vid behov
• leverera och beställa material
• vikariera för Driftchefen, vid behov
Tjänsten är på heltid.
Om dig
Hos oss är personligheten och viljan att lära sig det viktigaste. Vi ser gärna att du har:
• tidigare erfarenhet av branschen
• dokumenterad erfarenhet av att instruera/arbetsleda
• vana av att arbeta administrativt
• B-körkort
• Insta 800 Nivå 3
• en SRY/PRYL-utbildning eller likvärdig
Vad kan vi erbjuda dig?
Vad kan vi erbjuda dig? Vi är ett multikulturellt företag där människor och service står i centrum. Vi har en god sammanhållning och hanterar framgångar och motgångar tillsammans.
Som anställd hos Forenede Service finns goda utvecklingsmöjligheter för rätt person. Samtliga anställda erbjuds friskvårdsbidrag, olika personalrabatter och utbildning. Givetvis har vi kollektivavtal.
Vi arbetar med löpande urval så var snabb in med din ansökan! Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Service AB
(org.nr 556555-5272), http://www.forenade-service.se Arbetsplats
Förenade Service i Sverige AB Jobbnummer
9533872