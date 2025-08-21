Forenede Service söker lokalvårdare till Höganäs
Forenede Service AB / Städarjobb / Höganäs
2025-08-21
Vi söker nu lokalvårdare till Höganäs.
Som person är du serviceinriktad, noggrann och ansvarsfull. Du har god social kompetens och trivs lika bra med självständiga arbetsuppgifter som att tillsammans med kollegor hjälpas åt att lösa en uppgift. Det tillhör vardagen att arbeta under viss tidspress varför du bör trivas med att ha mycket att göra och kan planera ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter medarbetare som bidrar till god stämning och hjälpsamhet.
För att förstå instruktioner och kunna kommunicera med våra kunder är det ett krav att du kan svenska i tal och skrift. Det är även ett krav att du har tidigare erfarenhet av lokalvård.
Utbildning inom städ är meriterande.
Tjänsten är vikarie vid behov på deltid som kan leda tilll en fast tjäns och arbetstiden är förlagd på moronen från kl.06
Notera att vi innan anställningens start kommer att göra en kontroll ur belastningsregistret.
Som anställd hos Forenede Service finns goda utvecklingsmöjligheter för rätt person. Samtliga anställda erbjuds friskvårdsbidrag och nyanställda utbildas i vår yrkesskola för att få rätt förutsättningar i den nya rollen.
Vi arbetar med löpande urval så var snabb in med din ansökan! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Service AB
(org.nr 556555-5272), http://www.forenade-service.se Arbetsplats
Förenade Service i Sverige AB Jobbnummer
9468422