Fordonsvårdare med B-körkort i Göteborg
Nordic Fleetcare AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Fleetcare AB i Göteborg
, Hallsberg
, Norrköping
, Västerås
, Enköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi engagerad och noggrann personal för arbete inom tågstädning. Vi söker dig som vill vara med och leverera förstklassig service till våra kunder i Göteborg. För oss är fordonsvårdaren viktigare än någonsin, utan deras fantastiska jobb uteblir en nöjd kundupplevelse.
Du blir en viktig del av vårat team och vårt ansikte utåt, som ser till att våra kunder får den service de behöver.
Vi söker dig som:
• Har en positiv inställning och bra kommunikationsförmåga
• Är serviceinriktad, har god förmåga att arbeta självständigt och i team
Du ska ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är:
• Erfarenhet från tidigare jobb som fordonsvårdare
• Har vistelse i spår
Jobbet avser både dag och nattskift under sommaren med chans om eventuell förlängning
För mer info, kontakta:katarina.thoren@nordicfleetcare.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post
E-post: katarina.thoren@nordicfleetcare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fordonsvårdare med B-körkort". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Fleetcare AB
(org.nr 559119-4963)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9759310