Fordonstekniker till Jönköping
Fribrocks Bil Skåne AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2025-10-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fribrocks Bil Skåne AB i Jönköping
Är du vår nya kollega i verkstan?
Vi på Fribrocks Bil har fullt upp - och det gillar vi! Men för att hinna med allt roligt som händer behöver vi bli fler. Därför letar vi efter en fordonstekniker som vill vara med på vår resa framåt. Kanske är det du?
Vad gör vi - och varför kommer du trivas här?
Hos oss får du jobba med auktoriserad service på Opel, Peugeot och Citroen - och visst, vi har en förkärlek för bilar i alla former, så vi tar gärna hand om andra märken också. Vår verkstad växer och vi är stolta över vår fina laganda, höga kvalitet och glada kunder.
Vem tror vi att du är?
Du:
Trivs i en verkstad där tempot är högt men stämningen ännu högre.
Gillar att ta ansvar, tänka framåt och komma med idéer.
Har öga för detaljer, öron för kunden och hjärta för ditt yrke.
Vad får du hos oss?
Vi vågar lova att det är kul att jobba hos oss - men det stannar inte där:
Utbildning: Vi hjälper dig att vässa verktygen i verktygslådan - även de mentala.
Friskvård & arbetstidsförkortning: För att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Påverkan: Din röst räknas och dina idéer är viktiga.
Långsiktighet: Vi gillar att jobba tillsammans länge - och det gör våra medarbetare också.
Vad behöver du ha med dig?
En relevant utbildning i bagaget.
Minst två års erfarenhet som fordonstekniker.
Ett gäng goda kommunikationsskills.
Bonus om du kan våra bilmärken!
Tjänsten är på heltid, vi har kollektivavtal med MAF och är stolta medlemmar i MRF.
Frågor? Ansökan?
Vill du veta mer? Slå en signal till Linda Karlsson, vår verkstadschef, på 0431-442506 eller mejla henne på linda.karlsson@fribrocksbil.se
.
Skicka din ansökan och CV till jobb@fribrocksbil.se
senast 15/11 2025 - men vänta inte för länge, vi intervjuar löpande!
Välkommen till ett jobb där du får skruva, skratta och utvecklas - tillsammans med oss på Fribrocks Bil! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: linda.karlsson@fribrocksbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fribrocks Bil Skåne AB
(org.nr 556287-0880)
Vasavägen 4 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jönköping Kontakt
Linda Karlsson linda.karlsson@fribrocksbil.se 0431-442506 Jobbnummer
9563617