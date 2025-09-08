Fordonstekniker sökes
2025-09-08
Är du en driven, utvecklingsinriktad bilmekaniker med teknisk kompetens? Då är du kanske den vi söker! Du är en självständig lagspelare som alltid ser till att sätta kunden och service i första rummet. Som mekaniker hos oss ser du inga problem med att jobba med flera olika bilmärken. Vidare har du en fordonsteknisk utbildning och det är meriterande med ett par års erfarenhet som personbilsmekaniker. Du är engagerad och drivs av att hela tiden utvecklas och hålla dig uppdaterad inom den senaste tekniken. Du har goda kundrelationer och värdesätter ett gott samarbete kollegor emellan. Arbetsuppgiften innefattar felsökning, service, reparationer av personbilar och lätta lastbilar av de flesta bilmärken. Så ansöker du
