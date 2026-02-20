Fordonstekniker Nissan
2026-02-20
Nu söker vi dig som vill utvecklas med Nissan hos oss på Holmgrens Bil. Med rätt verktyg, utbildningar och originaldelar får du de förutsättningar du behöver - ditt bidrag är din vilja att lära nytt och växa som tekniker!
Om dig Vi söker dig som har minst något års arbetslivserfarenhet som fordonstekniker och är trygg i att hantera olika typer av reparationsarbeten. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbeten med elbilar och/eller kunskap om Nissan-modeller och bilsystem. Din personlighet är lika viktig som din erfarenhet - du är hjälpsam mot dina kollegor, är noggrann och tar ansvar för de jobb du utför.
Vi önskar att du som söker har: Slutförd fordonsteknisk utbildning B-körkort Kunskaper inom diagnostik och felsökning God datorvana Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Om jobbet Som fordonstekniker hos oss kommer du att arbeta med diagnos, service och reparation av framförallt Nissan-bilar, men andra varumärken kan också förekomma. Nissan står för modern teknik och smarta säkerhetslösningar och har ett brett sortiment av modeller. Du kommer få möjlighet att bredda din kompetens genom att arbeta med såväl elbilar- som bränslebilar. Stort fokus i jobbet kommer att ligga på diagnostisering, där du kommer att få arbeta med de senaste diagnostikverktygen och teknikerna.
Omfattning: Heltid, 100% Arbetstider: 07:00-16:00 Placeringsort: Örebro Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad Holmgrens Bil erbjuder Holmgrens Bil erbjuder en spännande arbetsplats som bygger på sunda värderingar i en händelserik bransch. Vårt varumärkeslöfte Vi bryr oss och våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar och sparsamhet genomsyrar allt vi gör och står för. Den riktar sig inte bara till våra kunder, utan i allra högsta grad även till alla våra medarbetare. Hos oss finns det möjligheter till både personlig och karriärmässig utveckling. Holmgrens Bil erbjuder dessutom en rad personalförmåner, allt ifrån friskvårdsbidrag till möjligheten att nyttja en fjällstuga i Björnrike. Som anställd hos oss kan du känna dig trygg- vi är anslutna till kollektivavtal!
Lär känna oss bättre genom att besöka vår Instagram och karriärsida.
Sista ansökningsdag är den 22 mars 2026. Vi arbetar löpande med urvalet vilket kan innebära att tjänsten blir tillsatt innan sista ansökningsdag. Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta Platschef Anders Magnusson på telefon 019-30 89 85 eller mail anders.magnusson@holmgrensbil.se
Arbetsgivare Holmgrens Bil AB
703 69 ÖREBRO
