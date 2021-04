Fordonstekniker Mercedes-Benz Lastbilar - I.A. Hedin Bil AB (publ) - Maskinreparatörsjobb i Helsingborg

I.A. Hedin Bil AB (publ) / Maskinreparatörsjobb / Helsingborg2021-04-08Har du intresse av tunga fordon och vill arbeta med Mercedes-Benz som varumärke? Vi söker nu en etablerad Lastbilsmekaniker till vårt Transport- och Lastbilscenter i Helsingborg. Du kommer att arbeta på en utav Europas modernaste och mest fullutrustade last- och transportbilsanläggningar på hela 5 500 m2! Ytan är fördelade på 2 000 m2 bilhall och 2 850 m2 verkstad/reservdelar.Om rollenSom Lastbilsmekaniker får du utnyttja din kompetens genom att serva, felsöka, underhålla och reparera Mercedes-Benz lastbilar. Du ingår i ett större team där du både får arbeta självständigt men också samarbeta med kollegor. I rollen kommer du att ha daglig kontakt med kunder där du förväntas uppträda professionellt och vårda relationen med dessa.Vår verkstad är utrustad med alla moderna hjälpmedel som du behöver för att lösa dina arbetsuppgifter på bästa sätt. Som anställd hos oss får du löpande tillgång till Mercedes-Benz utbildningsprogram där du ges möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.2021-04-08Formella krav:Fordonsteknisk utbildning inom tunga fordonMinst 5 års erfarenhet som lastbilsmekanikerB-körkort är ett kravv, C-körkort är meriterandeGod datorvanaGoda kunskaper i engelskaSom person är du praktiskt lagd och en problemlösare med god service och kunden i fokus. Du är ansvarstagande och noggrann i ditt yrkesutövande. Du har inga problem med att arbeta självständigt men är samtidigt en självklar lagspelare där du kan bidra med dina goda kunskaper inom området. Är du dessutom en glad och social person så kommer du att passa in mycket bra hos oss.Vi erbjuderVi erbjuder ett spännande arbete i ett utvecklande företag med goda förutsättningar. Tjänsten innebär en sysselsättningsgrad på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Kollektivavtal finns.Välkommen med din ansökan!Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-05-08I.A. Hedin Bil AB (publ)5679723