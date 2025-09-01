Fordonstekniker/Bilmekaniker
Auto 7H Centrum AB / Maskinreparatörsjobb / Borås Visa alla maskinreparatörsjobb i Borås
2025-09-01
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Auto 7H Centrum AB i Borås
Om rollen
Som en del av vår expansion framåt söker vi fordonstekniker som skall stärka vår personbil- och transportbilverkstad ytterligare. I arbetet får du möjlighet att arbeta med felsökning, motorservice, underhåll samt reparationsarbeten. Du levererar ett fackmannamässigt väl utfört arbete samt säkerställer att kundens önskemål har blivit åtgärdade.
De märken du främst kommer att arbeta med är Subaru, Mazda och Opel .
Din profil
Du har en fordonsteknisk utbildning och/eller minst ett par års erfarenhet som personbilstekniker. Du har kunskap och utbildning inom modern felsökningsteknik. Du är praktiskt lagd, noggrann och ansvarstagande, trivs med att jobba i en självständig roll men du är samtidigt en självklar lagspelare. Har du tidigare vana från arbete med något av våra märken är det meriterande.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska då detta krävs för att bland annat kunna läsa manualer samt hjälpa kunder med felsökning. Är du dessutom en glad och social person så kommer du att passa in mycket bra hos oss.
B- körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Auto 7H är fullserviceanläggning för märkena Subaru och Mazda. Vi erbjuder ett spännande arbete i ett expansivt företag, goda utbildningsmöjligheter med såväl märkesspecifika utbildningar som generella branschutbildningar. Tjänsten är på heltid.
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Anställningstyp
Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@auto7h.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auto 7H Centrum AB
(org.nr 559042-1334)
Bäckeskogsgatan 16 (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicemarknadschef
Andreas Grönman andreas@auto7h.se 033205251 Jobbnummer
9484447