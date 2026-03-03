Fordonstekniker
2026-03-03
Om tjänsten: Deluxe Bil växer och vi söker nu en engagerad och noggrann diagnostekniker till vårt team. Som diagnostekniker hos oss kommer du att spela en viktig roll i att felsöka och diagnostisera våra fordon för att säkerställa att våra kunder får den bästa servicen. Du kommer att arbeta med moderna verktyg och avancerad teknik för att identifiera och lösa problem på fordon av olika märken och modeller.
Kort om Deluxe Bil: Deluxe Bil är en fullserviceanläggning som säljer nya Peugeot, Citroën, Subaru, Isuzu, Dodge, RAM, GM och även nyare begagnat.
Bolaget startades 2002, har 15 anställda och omsätter idag ca 300 Mkr .Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Utföra diagnostik och felsökning på personbilar och lätta lastbilar
Använda avancerade diagnosverktyg och system för att identifiera tekniska problem
Utföra reparationer och föreslå åtgärder baserat på diagnosresultat
Säkerställa att alla reparationer och service utförs enligt Deluxe Bils höga standarder
Dokumentera arbetet och rapportera resultat till verkstadschef
Samarbeta med mekaniker och andra tekniker för att ge bästa möjliga kundserviceKvalifikationer
Erfarenhet av diagnostik och felsökning på fordon, gärna flera bilmärken
Erfarenhet av att arbeta med diagnosverktyg som exempelvis OBD2 eller liknande system
Kunskap om moderna fordonssystem och elektronik
God förmåga att tolka tekniska manualer och scheman
Relevant utbildning inom fordonsteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande är om du tidigare har arbetat med Peugeot, Citroën, Dodge, RAM eller GM, el- och hybridbilar samt har erfarenhet av Kobra eller andra relevanta IT-system.
Personliga egenskaper: Vi söker dig som är problemlösare med ett brinnande intresse för bilar och teknik. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har förmågan att arbeta självständigt samt i team. Dessutom har du ett kundfokuserat synsätt och drivs av att leverera bästa möjliga resultat.
Vi erbjuder:
En spännande tjänst hos ett etablerat och växande företag inom bilbranschen
Möjlighet att arbeta med några av de senaste teknologierna inom fordonsdiagnostik
Goda utvecklingsmöjligheter och fortlöpande utbildningar
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner
En trivsam och professionell arbetsmiljö
Ansökan: Är du intresserad? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till jobb@deluxebil.se
senast 2026-06-15.
Vi ser fram emot att tillsätta tjänsten omgående, ansök därför redan idag!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
E-post: jobb@deluxebil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deluxe Bil Halland AB
(org.nr 556820-7350)
Pollengatan 1 (visa karta
)
432 48 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verkstadschef
Mats Carlsson mats@deluxebil.se 0340205705 Jobbnummer
9775523