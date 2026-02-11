Fordonstekniker
2026-02-11
Om tjänsten Till en av våra kunder i Upplands Väsby söker vi nu flera personbilstekniker för att stärka upp kundens befintliga verkstadsteam.
Vi söker dig som har minst ett par års erfarenhet som personbilstekniker och gärna erfarenhet av att arbeta med eldrivna bilar.
I arbetet som fordonstekniker får du möjlighet att använda ditt teknikintresse i arbetet med felsökning, service, underhåll samt reparationsarbeten av bilar inom elbilssegmentet. Du har kunskap, utbildning och erfarenhet av modern felsöknings- och fordonsteknik och ett genuint intresse för bilar.Har du dessutom ambitionen att utvecklas inom framtidens teknik, särskilt inom elbilar och elektrifierade fordon, är detta en roll där du kommer att trivas och utvecklas.
Du är praktiskt lagd, lösningsorienterad, noggrann och ansvarstagande. Du trivs med att jobba i en självständig roll med eget ansvar men du är samtidigt en självklar lagspelare.Vi vill att din yrkesstolthet ska avspeglas i ditt arbete och i ditt bemötande av kunder, vi ställer alltså höga krav på social kompetens och professionalitet.I teamet tar du en självklar plats och bidrar med god stämning och stöttar eller tar hjälp av dina kollegor vid behov
Krav:
• Fordonsteknisk utbildning
• Några års erfarenhet av mekaniskt arbete
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort
Vår kund är ett ledande företag inom Elbilsbranschen som ligger i framkant i utvecklingen och som fordonstekniker hos dem får du möjlighet att följa med på resan framåt.
Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag-fredag.
Denna tjänst kommer att starta som ett bemanningsuppdrag med möjlighet till direktanställning hos kunden efter en tid för rätt personer.
Om arbetsgivaren Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang.
När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder Ersättning
Fast lön Enligt vårt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anja Lowndes 0852016400 Jobbnummer
9736470