Fordonstekniker
EP Gotland AX AB / Maskinreparatörsjobb
2025-08-29
Fordonstekniker till KGK Verkstads dotterbolag i Visby
Vi söker nu nästa stjärna till vårt team i form av en erfaren och självgående fordonstekniker som brinner för sitt arbete.Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Tjänsten innebär service, reparationer och felsökningar på alla olika typer av bilmärken. Arbetet sker även nära kund så det är viktigt att du har god kommunikativ förmåga och förstår kundens behov. Rollen innebär arbete både självständigt och i team för att säkerställa snabb och noggrann kundservice. Vi är ett sammansvetsat team och värdesätter ett bra samarbete på jobbet. Profil
Fordonsteknisk utbildning
Engagerad, ansvarsfull och serviceinriktad
Framåt och gillar utmaningar
God datorvana
Behärskar det svenska språket i både tal och skrift
B körkort är ett krav
AC-certifikat är meriterande
Vi erbjuder
En arbetsplats där du kan utvecklas med tiden och där egna initiativ uppmuntras. Du ges möjlighet att arbeta med varierande uppgifter inom service och reparation på olika bilmärken.
Övrig information:
Tjänsten är på heltid
Start: omgående
Ansökan
Skicka ditt CV till info@epmotorcenter.se
senast den 25/10. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via samma e-postadress. Tjänsten kan tillsättas snarast och urval sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: info@epmotorcenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EP Gotland AX AB
621 41 VISBY Körkort
