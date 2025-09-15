Fordonsmontör sökes till kund i Malmö
Vi söker dig som har ett genuint intresse för fordon och tidigare erfarenhet av att arbeta praktiskt med bilar. Du kommer att vara placerad hos en av våra kunder i Malmöområdet och arbeta i team med montering på nyproducerade fordon.
Arbetet är på heltid, måndag till fredag under dagtid. Du kommer vara anställd via Boxflow och arbeta som konsult ute hos kund.
Detta är en tekniskt inriktad och praktisk roll i en modern verkstadsmiljö med tydliga rutiner och processer.
ArbetsuppgifterI rollen som montör arbetar du med montering av fordonskomponenter på nyproducerade bilar. Du följer monterings instruktioner, dokumenterar ditt arbete och utför kontroller för att säkerställa att varje moment håller hög kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montering av komponenter i nya bilar
Ritläsning och arbete enligt instruktioner
Kvalitetskontroll och funktionstest
Felsökning vid avvikelser
Du behöver kunna arbeta både självständigt och i team, samt känna dig trygg i att följa strukturerade arbetsprocesser.
Vem vi sökerVi söker dig som har arbetat med bilar tidigare - exempelvis som montör, fordonstekniker, mekaniker eller liknande. Du är van att hantera verktyg, följa tekniska instruktioner och utföra arbete som kräver noggrannhet.
Du trivs i en praktisk roll, har öga för detaljer och tycker om att leverera arbete med hög kvalitet. Vi tror även att du är ansvarstagande och pålitlig, med god kommunikationsförmåga.
KvalifikationerKrav:
Tidigare erfarenhet av arbete med fordon (montering, verkstad, bilmekanik eller liknande)
God förståelse för svenska i tal och skrift
Manuellt B-körkort
Meriterande:
Vana av ritläsning eller dokumentation
Erfarenhet från fordonsproduktion, montering eller eftermarknad
Kunskapstest i processen
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs ett praktiskt kunskapstest hos kund. Detta moment säkerställer att du är rätt person för rollen - och ger dig också en chans att se hur arbetet går till i praktiken.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad, Perstorp och Borås. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 400 miljoner 2024 med fler än 1100 anställda
AnsökanUrval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
