Fordonsmontör
2026-05-01
Vi söker dig som gillar att meka eller montera, lösa tekniska problem och se resultatet av ditt arbete. Har du erfarenhet som fordonstekniker, industrimekaniker eller bara ett brinnande intresse för bilar, motorcyklar eller maskiner? Då är detta jobbet för dig!
Om rollen
Här får du chansen att jobba i ett expansivt företag som bygger avancerade stridsfordon, där din erfarenhet och inställning är det som räknas. Dina huvudsakliga uppgifter kan variera beroende på var du är bäst lämpad. Vill du arbeta med montering där både detalj- och slutmontage ingår eller föredrar du att skruva och felsöka problem på befintliga fordon? Oavsett vilken ingång du har blir du en viktig del av produktionen och några av dina arbetsuppgifter kan vara:
Förbereda och genomföra montering av olika fordonsdelar
Genomföra reparationer och säkerställa kvalitetsstandarder
Läsa och följa ritningar samt instruktioner
Dokumentera arbetet med hjälp av bilder och text i digitala system
Arbeta tillsammans med kollegor och bidra till en positiv teamkänsla
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och gillar att jobba med händerna
Har vana av att meka, skruva och laga - gärna i fordon och maskiner
Är noggrann, lösningsfokuserad och tar ansvar
Trivs i en arbetsmiljö där man jobbar tillsammans och hjälper varandra
Känner sig bekväm med datorer för dokumentation av arbetet
Svenskt medborgarskap är ett krav
Har du tidigare erfarenhet som mekaniker är det meriterande men inget krav.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt - pålitlighet, ansvarstagande och en vilja att göra ett bra jobb. I kombination med rätt erfarenheter är det dig vi letar efter.
Din ansökan
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och få veta mer om vem du är och vilken kompetens du kan bidra med. För att vi på bästa sätt ska kunna bedöma din profil är det viktigt att du ansöker med både CV och personligt brev. Du skickar dina handlingar via vår hemsida OnePartnerGroup.se och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du vidare i processen kommer vi att kontakta dig på telefon följt av intervju, referenstagning och bakrundskontroll. Inför en eventuell anställning kommer även säkerhetssamtal och drogtest att genomföras.
I denna process jobbar vi med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av våra Konsultchefer - Amanda Domeij amanda.domeij@onepartnergroup.se
eller Daniel Johansson daniel.johansson@onepartnergroup.se
När du blir en del av oss
Denna tjänst innebär att du blir anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning med lokal förankring på ett 50-tal orter från Malmö i söder till Kalix i Norr.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
Amanda Domeij amanda.domeij@onepartnergroup.se +46705581477 Jobbnummer
9887039