Fordonsmontör
2026-01-21
Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
För den här tjänsten söker vi en person som är händig, noggrann och har god maskin- och verktygsvana. Du ska vara social och kunna arbeta i grupp samt behärska det svenska språket i tal och skrift. Du ska vara en person som strävar efter ett kvalitativt arbete, som ser positivt på individuell och kollektiv utveckling och vara en person som är kapabel till att hanterar stress. Vi ser en styrka i att du är driftig, kreativ och målinriktad med en lösningsorienterad personlighet och dina tekniska färdigheter kommer att prioriteras.Profil
Du som montör kommer i huvudsak att arbeta med påbyggnationer och inredning på yrkesfordon. Arbetet sker i en fartfylld arbetsmiljö tillsammans med dina väl erfarna kollegor. Vi som arbetsgivare ser att du har en mycket god arbetsmoral och trivs med en arbetsroll som är utvecklande och som kräver ansvar.Om företaget
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet och du kommer vara anställd hos Auxante AB medan arbetet sker hos vår kund där god uppföljning sker mellan anställd och arbetsgivare. Målet för oss och vår kund är att du efter en period blir direkt anställd hos vår kund. Vid en eventuell intervju kommer vidare information om tjänsten och företaget att presenteras. Ersättning
