Fordonsmekaniker Fmts Markverkstad Enköping

Har du erfarenhet som mekaniker? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att jobba varierat? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!Vad kan vi erbjuda digHos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.FMTS Markverkstad Uppland är en avdelning med cirka 40 medarbetare som bedriver verksamhet i Enköping och Uppsala. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. FMTS levererar tjänster enligt kundkrav.Markverkstad har auktorisation för ISO 9001 och tryck ISO 17020.2022-03-30Vi söker nu en mekaniker till Mv Uppland där de huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara att arbeta med underhållsarbete av fordon, maskiner och utrustning som används inom Försvarsmakten. Stor del kommer vara med master, containers, elverk, kylmaskiner, men även hjulfordon, hjullastare och lastbilar. Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering och ombyggnad utifrån fastställda underlag. Arbete utomhus kan förekomma året runt.Vi söker dig som har som lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning mot fordonsteknik eller motsvarande, alternativt kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdigTidigare aktuell erfarenhet av arbete med ovan beskrivna arbetsuppgifterGod förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skriftB-körkortMeriterandeErfarenhet och kunskap av verkstadsdrift och materielunderhåll utanför eller i FörsvarsmaktenKylcertifikat klass 5 eller 1.Erfarenhet och kunskap om master.Erfarenhet och kunskap av elverk.Försvarsmaktens mekanikerutbildning på något fordonssystemC eller CE körkortTruckkortDatorvanaDu är en lagspelare som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som fordonsmekaniker är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö.Vidare söker vi dig som har en positiv attityd till arbetet och verksamheten.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - skiftarbete kan komma att tillämpasArbetsort: EnköpingTillträdesdatum: Snarast efter överenskommelseArbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.Tjänsten är en civil befattning.Arbeten med härdplaster förekommer på markverkstaden.Upplysningar om befattningenSektionschef Niclas Widerlund: 072-965 83 22Information om rekryteringsprocessenHR Josef Larsson: 073-351 44 23Fackliga företrädareSACO: Bengt BlomOFR-S: Tony SvenssonSEKO: Gerard WollOFR-O: Anders NorénSamtliga kontaktas via tfn 035-266 20 00Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan senast 2022-04-03. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik. FMTS har verksamhet på 23 orter i Sverige, från Boden i norr till Revingehed i söder.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.