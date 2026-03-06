Fordonsmekaniker
Arena Personal Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Eskilstuna
2026-03-06
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en fordonsmekaniker hos en av våra kunder i Strängnäs, där du får arbeta med service, felsökning och reparation av fordon i en modern verkstadsmiljö. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete i team, med fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet.
Du kommer att vara anställd hos Arena Personal och arbeta som konsult hos en av våra kunder i Strängnäs. För rätt person finns goda möjligheter till utveckling samt möjlighet till övertag.
I rollen arbetar du med service, underhåll och reparation av fordon, felsökning av mekaniska och tekniska fel samt dokumentation av utfört arbete. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och enligt fastställda säkerhets- och kvalitetsrutiner.
För att lyckas i rollen ser vi att du har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet, erfarenhet av service och reparation av fordon samt grundläggande kunskaper i felsökning. Du är självständig, ansvarstagande och noggrann, har god arbetsmoral och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Meriterande är om du har erfarenhet av diagnostikverktyg, tunga fordon eller tidigare arbete i verkstadsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7147167-1878104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9781383