Fordonsingenjör med erfarenhet av Catia - Framtiden i Sverige AB - Maskiningenjörsjobb i Södertälje

Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Södertälje2021-04-02Fordonsingenjör med erfarenhet av CatiaSöker du en ny utmaning inom fordonsindustrin? Vill du ha en varierande och teknisk vardag där du får jobba med helheten i konstruktionsprojekt? Vi letar nu vår nästa geometrisäkrare!2021-04-02Som Geometrisäkrare kommer du att komma i kontakt med många områden inom fordon och du kommer att få en djupare förståelse av förtagets tillvägagångssätt när det gäller konstruktion. Du kommer att jobba med kollegor från flera enheter på företaget, både i din grupp, samt från design och support. Du kommer att ansvara över komponentvalideringen i konstruktionsprojekten med hjälp av Catia, Enovia och OAS. Du kommer att identifiera avvikelser och rapportera dem till rätt enhet för att möta projekt- /kund krav. Du kommer att jobba med flera områden av fordonen, riktat mot lastbilar och bussar.Med en kombination av produkt och strukturförståelse, 3D geometri tillsammans med dina egna erfarenheter och personliga egenskaper så säkerställer du att modulsystemet är förberett för framtiden och kan effektivt byggas på plats hos kunden!Vår kund en världsledande leverantör av transportlösningar. År 2018 levererade de 88 000 lastbilar, 8500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till sina kunder. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige med filialer i Brasilien och Indien. Du kommer att sitta i ett tvärfunktionellt team som jobbar med allt gällande systemet Koordinator. På kontoret i Södertälje kommer du till et härligt team på 13 kollegor med olika erfarenheter och egenskaper!Som ny i gruppen kommer du bli tilldelad en mentor och få relevanta utbildningar för att lyckas i rollen!Skallkrav:Minst Högskoleingenjör inom relevant tekniskt fältCa 1 års arbetslivserfarenhet från Catia, Enovia eller OASEngelska i tal och skriftDet är starkt meriterande om du har erfarenhet från fordonsbranschen som konstruktör som nu vill ta sig an en ny utmaning. Har du tidigare jobbat med lastbilar och/ eller bussar är det också ett stort plus.Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi söker efter dig som tycker sig vara:AnalytiskLösningsorienteradResultatinriktadDrivenHär har du möjligheten att få utmanas och utvecklas inom det tekniska och personliga. Du får jobba med att se helheten och får istället för att nischa dig in på en del jobba med nästan alla delar av fordonet.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas tav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstidOrt: SödertäljeOmfattning: HeltidVi sköter urvalet löpande, tjänsten kan därför komma tillsättas före slutdatumet.Kontaktperson(er)Lucas Bryggman0722661841Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671118