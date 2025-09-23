Fordonselektriker
Nu söker vi en fordonselektriker till ett företag i Eslöv.Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Som fordonselektriker arbetar du med el-monteringen på tyngre fordon som innefattar att utifrån kundspecifikation och funktionskrav installera elektrisk utrustning.
Arbetet kan innebära allt ifrån att lägga i kabelmattor i chassin och hytter till att installera lastarens manöversystem, givare och annan utrustning exempelvis arbetsbelysningar, kamerasystem m.m.
Arbetet är förlagt på dagtid
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har Fordonselektrisk utbildning eller god erfarenhet av fordonselektronik avseende lastbilar. Det är meriterande om du har kunskap i fordonsmekanik, samt hydraulik och pneumatik.
Du som söker tjänsten är noggrann, stresstålig och lättlärd. Du har vana av att arbeta i ett högt tempo med snabba förändringar vilket ställer krav på att du kan arbeta självständigt samt prioritera och organisera ditt arbete.
Vidare så behärskar du att läsa och förstå el scheman och det är ett plus om du har ett genuint intresse av fordon och teknik.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, intresserad, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Information och kontakt
För mer information kontakta Sebastian på 0417-77 99 83
Tillträde enl överenskommelse.
Ansök gärna direkt, då ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
