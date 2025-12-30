Fordonsdirigent till Securitas Strömstad - Sommarjobb
Securitas Sverige AB / Säkerhetspersonalsjobb / Strömstad Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Strömstad
2025-12-30
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securitas Sverige AB i Strömstad
, Lysekil
, Säffle
, Arvika
, Kungälv
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vill du bli en av oss inför sommaren 2026 med goda möjligheter till fortsatt anställning och arbete året runt? Kan du se dig själv i säkerhetsbranschen? Det kan vi! Ta på dig uniformen tillsammans med oss och upptäck en samhällsviktig verksamhet med en härlig gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter.
Tjänsten är ett sommarvikariat så vi önskar att du är tillgänglig för arbete mellan v 25-33. Securitas tilldelar dig ett schema så du i god tid kan planera din sommar med både jobb och härliga aktiviteter!
Som fordonsdirigent är du navet i vår verksamhet vid gränspassagen. Du ansvarar för att leda och dirigera fordon på ett säkert och effektivt sätt, så att trafikflödet fungerar smidigt. Rollen är praktisk och kräver god kommunikationsförmåga, snabb problemlösning och ett öga för detaljer.
Att jobba som fordonsdirigent passar perfekt för dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. På vårt kontor i Strömstad blir du en del av ett sammansvetsat gäng. Arbetspassen är ofta 8-timmarspass med start runt lunch, man arbetar oftast måndag-fredag med helgerna lediga!Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Dirigera fordon till rätt körfält och kontrollpunkter
Säkerställa att trafikflödet är säkert och effektivt
Ge tydliga instruktioner till förare och samarbeta med kollegor
Hantera eventuella trafikstopp eller avvikelser på plats
Bidra till ordning och säkerhet i området
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Meriterande om du
har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare
Som person tror vi att du är serviceinriktad, lugn och organiserad och kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterare: daniel.c.solomon@securitas.se
Tjänsten är en behovsanställning med möjlighet att arbeta upp till heltid under perioden juni-augusti, med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning.
Vi arbetar med löpande urval, tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 30/4
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Securitas Sverige AB
(org.nr 556108-6082), http://www.securitas.se
452 33 STRÖMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9666322