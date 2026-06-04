Fordonsannonsör helgextra - Strängnäs

Aura Personal AB / Foto- och filmjobb / Strängnäs
2026-06-04


Visa alla foto- och filmjobb i Strängnäs, Knivsta, Enköping, Eskilstuna, Nykvarn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Strängnäs, Knivsta, Enköping, Eskilstuna, Nykvarn eller i hela Sverige

Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, ansvar och noggrannhet står i fokus? Vi söker nu en engagerad annonsör till vår avdelning för efterkontroll och annonsering av fordon.

Om rollen Som annonsör arbetar du med den sista kontrollen av fordon innan de lämnar produktionen och levereras till kund. Du har ett stort ansvar för att säkerställa att varje bil uppfyller våra höga kvalitetskrav. Rollen innebär även att du fotograferar fordonen samt förbereder dem för annonsering inför försäljning.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Dina arbetsuppgifter
Utföra noggrann efterkontroll av färdigproducerade fordon

Identifiera och dokumentera eventuella avvikelser

Säkerställa att kvalitetsstandarder uppfylls innan leverans

Fotografera fordon för annonsering

Samarbeta med andra avdelningar för att åtgärda brister

Bidra till ständiga förbättringar inom kvalitet och processer

Vi erbjuder Tjänsten är ett helgextra och passar dig som vill kombinera arbete med studier, annan sysselsättning eller söker ett flexibelt extrajobb. Du blir en del av en modern produktionsmiljö med högt tempo, engagerade kollegor och stort fokus på kvalitet. Här får du möjlighet att arbeta självständigt med ansvar samtidigt som du utvecklas inom fordonskontroll, fotografering och annonsering.
Vi söker dig som

Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten

Trivs i en miljö med högt arbetstempo

Har ett öga för detaljer och ett intresse för fordon

Har god samarbetsförmåga

Har ett intresse för fotografering och presentation

Erfarenhet från produktion, fordonsbranschen eller liknande arbete är meriterande

Tillgänglig under helger

Ansvar och egenskaper I rollen har du en viktig uppgift i det sista steget innan fordonet presenteras för försäljning. Det ställer höga krav på noggrannhet, ansvarskänsla och ett öga för detaljer, där bilens skick och presentation är avgörande för att skapa ett starkt visuellt intryck och säkerställa en attraktiv annonsering.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7711208-2037212".

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
ChopChop Asian Express (visa karta)
645 91  STRÄNGNÄS

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9948833

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