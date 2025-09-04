Fordons mekaniker
Ades Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Nacka
2025-09-04
Visa alla jobb hos Ades Bilservice AB i Nacka
Hej!
Har haft en bilverkstad beläggen i centrala Nacka i ca fem år. Nu behöver jag en duktig mekaniker. Du ska kunna jobba med andra personer samt vara serviceinriktad och kunna felsöka och reparera de flesta bilmärken.
Vi har även däckservice med däckhotell.
Är i behov att anställa på heltid omgående.
Mejla ditt CV och referenser så kan vi gå igenom dem och kontakta dig för en intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: info@adesbilservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ades Bilservice AB
(org.nr 559206-3795)
Finntorpsvägen 6 (visa karta
)
131 36 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9493122