Fordons mekaniker

Ades Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Nacka
2025-09-04


Visa alla maskinreparatörsjobb i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ades Bilservice AB i Nacka

Hej!
Har haft en bilverkstad beläggen i centrala Nacka i ca fem år. Nu behöver jag en duktig mekaniker. Du ska kunna jobba med andra personer samt vara serviceinriktad och kunna felsöka och reparera de flesta bilmärken.
Vi har även däckservice med däckhotell.
Är i behov att anställa på heltid omgående.
Mejla ditt CV och referenser så kan vi gå igenom dem och kontakta dig för en intervju.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: info@adesbilservice.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ades Bilservice AB (org.nr 559206-3795)
Finntorpsvägen 6 (visa karta)
131 36  NACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9493122

Prenumerera på jobb från Ades Bilservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ades Bilservice AB: