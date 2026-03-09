Fordon-stationssvårdare (tåg) med B-körkort
2026-03-09
Nu söker vi fler medarbetare inom fordonsvård och stationsstädning inom Mälardalen. Ditt arbete blir avgörande för att säkerställa en förstklassig resenärsupplevelse. Utan fordonsvårdarens engagerade arbete uteblir den nöjdhet våra kunders resenärer förväntar sig. Du blir en viktig del av vårt team och vårt ansikte utåt, som ser till att våra kunder får den service de behöver.
Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och bra kommunikationsförmåga
Är serviceinriktad, har god förmåga att arbeta självständigt och i team
Är noggrann, har god fysik och klarar av högt tempo
Tjänsten kräver att du är flexibel
Meriterande är:
Tidigare erfarenhet av fordonsvård i spårmiljö
Lokalvårdsutbildning
Har vistelse i spår
Liftutbildning
Vi välkomnar olikheter och bygger vår kultur utifrån gemensamma värderingar:
Tillförlitlig
Handlingskraftig
Energigivande
Sammantaget är detta vad som driver oss mot att bli Sveriges bästa arbetsplats.
Jobben avser del- och heltidstjänster, nattarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: katarina.thoren@nordicfleetcare.se
