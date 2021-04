Föräldrarvikariat som utvecklare Campus Härnösand - Härnösands Kommun - Organisationsutvecklarjobb i Härnösand

Härnösands Kommun / Organisationsutvecklarjobb / Härnösand2021-04-15Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Tillsammans gör vi skillnad för människor - dygnet runt. Med glädje delar vi med oss av vår kunskap och service i våra olika yrkesroller.I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Vi vill skapa en hållbar arbetsplats och kommun där alla kan känna sig trygga och ha framtidstro.Nu söker vi positiva, ansvarstagande och engagerade människor som vill vara med och bygga en hållbar framtid i Härnösand.Tjänsten ingår i tillväxtavdelningen som tillhör kommunstyrelseförvaltningen i Härnösands kommun. I uppdraget ingår att hitta synergier för att kunna driva tillväxtarbetet mot uppsatta mål och skapa attraktion och utveckling för Härnösand samt ha en tydlig roll med fokus på bästa tillväxt/utveckling för Härnösand. Tillväxtavdelningen leder kommunens arbete med att främja samhällsutvecklingen i Härnösand och se till att kommunen är en attraktiv kommun för företag, besökare och boende, samt att kommunen har ett livskraftigt, differentierat och ekologiskt hållbart näringsliv.I tillväxtavdelningen ingår näringslivsenheten, utvecklingsenheten, kulturenheten och biblioteket.2021-04-15Vi söker dig som under Annas föräldraledighet vill vara med och bygga vidare på en ny typ av Campus där befintliga och nya utbildningar samordnas till ett attraktivt utbildningsutbud för regionen. Rätt utbildning tillsammans med forskning och utveckling behöver matchas utifrån näringslivets behov och omvärldsanalyser. Genom att använda platsens attraktivitet och tillhandahålla strategiska utbildningar stärker vi näringslivets och myndigheternas kompetensförsörjning i Härnösand och regionen.Som utvecklare för Campus Härnösand ingår följande huvudarbetsuppgifter:Process- och projektledning.Jobba för ett utökat och breddat utbildningsutbud på eftergymnasial nivå med Härnösand som studieort.Stimulera forskningsprojekt, vara med och skapa förustättningar för utveckling, skriva ansökningar mm.Samverka med interna och externa aktörer för strategiskt efterfrågade utbildningar.Planera och genomföra interna och externa event och satsningar som stärker campusarbetet.Kommunicera Campus uppdrag och involvera relevanta nätverk inom utbildning.Omvärldsbevakning.Samverkar med interna och externa aktörer - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.KvalifikationerDu har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.MeriterandeErfarenhet av att driva utvecklingsarbete och/eller projektledning.God erfarenhet av att jobba med breda kontaktytor både internt och externt.För att lyckas i rollen är det viktigt att du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och kan verka för ett gott samverkansklimat.Övrig informationVikariat heltid / 1 juni 2021 - 30 juni 2022Individuell lönesättning.Intervjuer sker löpande. Urval kan ske innan sista ansökningsdag, så välkommen in med din ansökan redan idag!Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet - i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 1 år Heltid 100 %Individuell lönesättning.Intervjuer sker löpandeSista dag att ansöka är 2021-05-02Härnösands kommun5694357