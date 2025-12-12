Föräldrarådgivare i Norra Innerstaden
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Nu söker vi dig som vill komma och arbeta tillsammans med oss!
Föräldrarådgivarna har sin tillhörighet inom området för prevention och familjebehandling.
Vårt gemensamma uppdrag är att erbjuda ett tidigt, lättillgängligt stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar i Norra innerstadens stadsdelsförvaltning. Vi är alla engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar främjande, förebyggande och behandlande i syfte att skapa goda livsvillkor för barn och unga och deras föräldrar. Vi söker nu en föräldrarådgivare som vill bli våra nya kollega. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp som består av två föräldrarådgivare och två samhällsvägledare som även samordnar och håller i föräldrastödsprogram. Arbetet leds av en enhetschef.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med erfarna och kunniga kollegor och engagerade chefer. Vi värnar om våra medarbetare och vill gärna att du tar del av friskvårdsbidrag, utbildningsmöjligheter och semesterväxling om verksamheten tillåter.
Din roll
Som föräldrarådgivare erbjuder du råd och stöd till föräldrar med barn i åldern 0-18 år. Arbetet vilar på systemteoretisk grund. I arbetsuppgifterna ingår att ge föräldrarådgivning till föräldrar och närstående, ibland även med barnens medverkan. Samtalen kan vara psykoedukativa, stödjande och reflekterande, även lotsning till kompletterande stöd och insatser ingår.
Du förväntas hålla i grupper inom föräldrastödsprogram och ha föräldrarådgivning på BVC/BMM. En stor del av arbetet är att vi kontinuerligt besöker interna och externa aktörer runt barn och familjer där vi informerar om föräldrarådgivningen. Samverkan med förskoleavdelningar och bibliotek är ett fokusområde. Vi vill erbjuda föräldrar ett lättillgängligt stöd som på lång sikt ska hjälpa dem i sitt föräldraskap. Arbetet ska sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda generellt stöd, tidigt i barns liv. Vi använder oss av de föräldraskapsstödsprogram som staden erbjuder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för råd och stöd-telefonen och hålla i föräldrarådgivande samtal
Hålla i grupper inom föräldrastödsprogram
Utveckla arbetssätt och metoder för att effektivt nå målgruppen föräldrar med tidigt stöd
Samverka med skola, förskola, BVC, BMM, övrig socialtjänst och civilsamhället
Viss kvällstjänstgöring kommer att ingå när du håller i föräldrastödsgrupper.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Erfarenhet av stöd- och behandlingsarbete med barn, unga och deras familjer
Vidareutbildning inom familjebehandling
Det är meriterande om du har:
Utbildning i stadens föräldrastödsprogram, såsom ABC, KOMET, På rätt väg, Tryggare barn, Föräldraskap i Sverige.
Tidigare erfarenhet av att arbetat med föräldrastödsgrupper
Vi söker dig som är professionell, självgående och flexibel. Som person är du strukturerad och engagerad, med god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi söker dig som är kommunikativ och trivs i samverkan med andra professioner, ständigt med målgruppen i fokus.
För den här tjänsten krävs att sökanden lämnar ett utdrag från polisens belastningsregister.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstaden stadsdelsförvaltning, Socialtjänst Kontakt
Jana Eriksson jana.eriksson@stockholm.se 08-50809334 Jobbnummer
9642629