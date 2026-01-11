Food-truck ansvarig
2026-01-11
Vi söker "Food-truck ansvarig" & Event
Åleds Pizzeria AB växer för varje år och befinner sig just nu i en spännande utvecklingsfas.
Expansionen sker i snabb takt och vi satsar på att utveckla verksamheten på en bredare front.
Därför söker vi nu en driven, affärsriktad och ansvarstagande "foodtruck ansvarig" som
Publiceringsdatum2026-01-11Om tjänsten
Som Vagnansvarig har du ett helhetsansvar för vår vagn och dess verksamhet. Rollen är bred
och passar dig som trivs med ansvar, tempo och variation. Du kommer att arbeta både
operativt och affärsmässigt - från daglig drift till bokning och genomförande av event.Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för den dagliga driften av vagnen
• Planera, förbereda och laga mat
• Boka, koordinera och genomföra event
• Ha kontakt med kunder och samarbetspartners
• Säkerställa kvalitet, service och lönsamhet
• Vara flexibel och tillgänglig utifrån verksamhetens behov
Vi söker dig som
• Är driven, självgående och affärsriktad
• Har starka egenskaper som krävs inom restaurang och matlagning
• Trivs med ansvar och att arbeta i ett högt tempo
• Är lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande
• Är flexibel gällande arbetstider och arbetsuppgifter
• Har god organisationsförmåga och gillar kundkontakt
• B-körkort är ett krav
Tidigare erfarenhet från restaurang, food truck, catering eller event är meriterande, men rätt
inställning och engagemang är viktigast.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett växande företag
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Ett omväxlande arbete med stort eget ansvar
• En dynamisk arbetsmiljö med högt tempo och korta beslutsvägarSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med kort presentation av dig själv och din
erfarenhet. Urval sker löpande.
Välkommen att bli en del av vår fortsatta tillväxtresa
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: info@aledspizzeria.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åleds Pizzeria AB
ålängesevägen 46
313 50 ÅLED Körkort
