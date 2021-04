Fonus söker transportörer - semestervikarie. - Fonus, Ekonomisk Fören - Undersköterskejobb i Malmö

Fonus, Ekonomisk Fören / Undersköterskejobb / Malmö2021-04-08I Fonus, som är den mest anlitade och enda rikstäckande begravningsbyrån i Sverige, kan du vänta dig ett omväxlande jobb med kunden i centrum. Och eftersom vi bland annat kan erbjuda våra medarbetare ett gediget utbildningsprogram kommer du ständigt att utvecklas som yrkesmänniska. Det får du göra inom ett modernt företag med förändringsvilja, lyhörda och engagerade kollegor samt ett arbetsklimat som genomsyras av tillväxt och vi-känsla. Fonus är ett varumärke i Fonuskoncernen som i sin tur äger flera varumärken, bland annat Familjens Jurist och Fondkistan.Till Fonus Transportavdelning i Malmö söker vi transportörer som kommer att arbeta enligt ett rullande schema, vissa dagar under obekväm arbetstid. Schemat innebär kvälls- och helgtjänstgöring var fjärde vecka. Tjänstgöringsgrad: 100 %.Din del i helhetenDu blir en del av Fonus - ett rikstäckande företag som har viljan att utvecklas och har en stark vi-känsla. För att passa som transportör hos oss behöver du vara genuint intresserad av mötet med människor och ha en förmåga att lyssna in kundens önskemål. Du behöver känna dig bekväm med att hantera situationer som kräver förmåga att prioritera under tidspress. Du har en hög social kompetens och måste alltså vara öppen, uppmärksam och lyhörd. Du har god användning av ditt strukturerade arbetssätt och sinne för noggrannhet.Du kommer att hantera olika uppgifter hänförliga till transporter och omhändertagande av avlidna. Detta sker bland annat på bårhus, sjukhus, äldreboenden och i privata bostäder. Transporterna sker i hela Region Skåne. Alla våra uppdrag är stora förtroenden och värdigheten i arbetet är grunden i allt vi gör. Arbetsuppgifterna är kundorienterade varför vi söker dig som är utåtriktad, har känsla för service och kan skapa förtroende. Vidare värdesätter vi att du är noggrann, initiativrik och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Arbetsuppgifterna innefattar dagligen tunga lyft varför mycket god fysik är en förutsättning. Du ska vara bekväm i trafiken och att hantera en stor bil.Vi som arbetar här samarbetar tätt tillsammans och som medarbetare har du alltid dina arbetskamrater nära till hands. Vi drar nytta av varandras kunskaper och personliga egenskaper och vi sätter stort värde vid att våra kollegor har olika bakgrunder. Vi välkomnar dig till vårt team med en ordentlig introduktion och bredvidgång. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i ditt uppdrag. Du blir en viktig förutsättning för att vår verksamhet ska fungera.Vad rollen kräverDu ser gärna att du har gymnasieutbildning eller motsvarande. Du har tidigare erfarenhet av arbete inom vårdsektorn, räddningstjänst eller liknande. Alla aktiviteter dokumenteras i vårt säljstödsystem, varför mycket god datavana och kunskaper i Officepaketet är ett krav. Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Kunskaper i ytterligare språk utöver svenska är meriterande. Att du har B-körkort samt tillgång till egen bil är ett krav. Innehar du truckkort är detta en fördel.För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta:Peter Johansson, kundområdeschef med frågor via mail peter.johansson@fonus.se eller via telefon 040-174053Anders Rosenkvist, facklig företrädare Handels, Tfn: 0155-20 51 49Vill du möta meningsfulla utmaningar på alla plan?Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 21 april. Intervjuer kommer att ske löpande.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-08Fast månadslön.Sista dag att ansöka är 2021-04-21Fonus, Ekonomisk Fören5679683