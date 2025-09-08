Föntermontör
2025-09-08
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
Fönster & Fasadkonsulten i Skåne är ett företag som säljer och monterar mestadels fönster.
Alltid monterat och klart till privatkunder inklusive invändigt listverk och utvändigt plåtarbete.
Idag är vi 14 anställda varav 7 är montörer/snickare.
Vårt arbetsområde är Skåne och vi utgår ifrån Löddeköpinge där vi även har vårt lager. Vi söker dig som tål att jobba i högt tempo och gillar att ha tidsbegränsade utmaningar.
Du bör ha god fysik och är inte vara rädd för att hugga i.
Du kommer att jobba i ett team och ska tillsammans kunna komplettera varandra och hjälpas åt för att hålla tidsplaner.
Dina uppgifter kommer att bestå av alla momenten inom ett fönsterbyte. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: ansokan@ffkonsult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fönstermontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fönster & Fasadkonsulten i Skåne AB
(org.nr 556867-7222)
Teknikvägen 14 (visa karta
)
246 43 LÖDDEKÖPINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9496397