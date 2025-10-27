Fontänhuset Laholm söker Handledare
2025-10-27
Handledare till Fontänhuset Laholm
Var med från början - öppning januari 2026
Vill du arbeta i en verksamhet där du verkligen kan göra skillnad?
Fontänhuset Laholm öppnar successivt i januari 2026, och vi söker nu en handledare som vill vara med och bygga upp verksamheten från grunden - tillsammans med verksamhetschef, medlemmar och samarbetspartners.
Här får du möjligheten att kombinera socialt engagemang, struktur och kreativitet i en miljö där gemenskap, delaktighet och återhämtning står i centrum.
Om Fontänhuset Laholm
Fontänhuset Laholm kommer att bedriva arbetsinriktad och psykosocial rehabilitering enligt den internationella och evidensbaserade Fontänhusmodellen. Idag finns 18 Fontänhus i Sverige och över 380 i världen.
Verksamheten vänder sig till människor med erfarenhet av psykisk ohälsa som vill hitta tillbaka till arbetslivet, studier eller en meningsfull vardag.
Ett Fontänhus är inte en traditionell behandlingsverksamhet, utan en gemenskapsdriven arbetsplats där medlemmar och handledare arbetar sida vid sida med att driva husets olika delar - allt från administration, media och kök till service, odling och "vägar ut" i arbete och studier.
Laholm blir ett nytt och självständigt Fontänhus. Det innebär att du får vara del av något unikt - att forma strukturer, skapa rutiner och bygga kultur från start.
Fontänhuset Laholm drivs som en ideell förening med en ideellt engagerad styrelse.
Ditt uppdrag
Som handledare på Fontänhuset innebär ditt arbete att driva den dagliga verksamheten tillsammans med medlemmarna, skapa struktur och engagemang, samt stötta individen i sin återhämtningsprocess. Du har ett brett uppdrag - från praktiskt arbete och planering till att bygga relationer och samverka med externa aktörer. Rollen kräver lyhördhet, kreativitet och förmåga att arbeta prestigelöst i en miljö där alla bidrar och alla räknas.
Du kommer att:
Arbeta tillsammans med medlemmarna i den dagliga verksamheten - praktiskt, socialt och administrativt.
Vara en nyckelperson i uppstartsarbetet: skapa struktur, bygga relationer, bidra i planering, kommunikation och etablering.
Stötta och motivera medlemmar i deras återhämtning och mål - inom arbete, studier, hälsa eller socialt liv.
Bidra till utåtriktade aktiviteter, marknadsföring, studiebesök och nätverkande i Laholms kommun.
Samarbeta med myndigheter, vård, näringsliv och civilsamhälle.
Delta i utvecklingsprojekt, exempelvis kring hälsa, digitalisering, hållbarhet eller unga vuxna.
Vi söker dig som trivs i en föränderlig, händelsestyrd miljö där initiativ, samarbete och struktur går hand i hand.
Du har lätt för att bygga relationer, möter människor med empati och respekt och tror på varje individs förmåga till utveckling.
Du är trygg, orädd för nya situationer och har förmågan att inspirera och engagera andra. Du trivs med att arbeta nära människor - både praktiskt och strategiskt - och ser värdet i att vara en jämlik kollega i en platt organisation.
Vi tror att du har:
Mycket god förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa relationer.
Struktur, flexibilitet och initiativförmåga - du ser vad som behöver göras och tar tag i det.
Goda datorkunskaper och gärna intresse för teknik, marknadsföring eller digitala verktyg.
God organisations- och planeringsförmåga.
Svenska flytande i tal och skrift, gärna även engelska.
B-körkort (krav).
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom t.ex. socialt arbete, pedagogik, psykologi eller liknande.
Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa, arbetsrehabilitering eller Fontänhusmodellen.
Kunskap om IPS, SE/SEd, motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av projektledning, samverkansarbete eller ideell sektor.
Vi erbjuder
En meningsfull roll i ett nytt och växande Fontänhus.
Möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och kultur.
Ett nära, prestigelöst samarbete med medlemmar och kollegor.
Arbete i en ideell förening med tydlig värdegrund, där gemenskap, delaktighet och återhämtning är ledord.
Kompetensutveckling genom nationella och internationella Fontänhus-nätverk.
Omfattning & anställning
Heltid, dagtid, viss kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Tillträde enligt överenskommelse under första kvartalet 2026.
Lön: fast månadslön enligt överenskommelse.
Provanställning 6 månader kan bli aktuell.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev där du berättar varför du vill vara med i uppstarten av Fontänhuset Laholm.
Sista dag att ansöka är 2026-11-23
E-postadress: info@fontanhusetlaholm.se
Frågor (ej ansökan): lena.nilja@sverigesfontanhus.se
Välkommen att vara med från början i Fontänhuset Laholm! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
