Fönsterputsrae sökes - Karlshamn
2026-01-26
Vill du ha ett aktivt och varierande yrke med möjlighet till bra lön?
Som fönsterputsare hos oss får du ett socialt och roligt arbete med möjlighet att träffa nya människor. Hos oss får du en arbetsgivare där du trivas och utvecklas på både kort och lång sikt!
Tjänsten utgår från Karlshamn och arbetet utförs runt om i hela Blekinge.
Om RH Gruppen
RH Gruppen är ett familjeägt företag med över 30 års erfarenhet inom lokalvård och fönsterputs. Vi arbetar aktivt för schyssta villkor och ser våra medarbetare som vår viktigaste tillgång. Vår ambition är tydlig - att vara branschens bästa arbetsgivare genom trygghet, respekt, god arbetsmiljö och möjligheter till utveckling. Hos oss ska alla känna sig sedda och uppskattade.
Som fönsterputsare hos oss arbetar du med fönsterputsning hos både privatpersoner och företag. Arbetet utförs självständigt men med stöd av ett erfaret team. Du ansvarar för att uppdragen genomförs på ett säkert, professionellt och kvalitativt sätt, med fokus på kundnöjdhet.
Du får en gedigen introduktion i våra arbetsmetoder. Arbetet är varierande och passar dig som gillar fysiskt arbete, frisk luft och frihet under ansvar. Som färdigutbildad fönsterputsare får du möjlighet att påverka din egen lön och får en bra ackordslön.
Ifall du inte har tidigare erfarenhet av fönsterputs så erbjuder vi dig tydlig upplärning där du får lära dig hantverket, arbetsmetoder och service.
Vi söker dig som
B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som fönsterputsare
Dina personliga egenskaper
Driven, serviceinriktad, noggrann och kvalitetsmedveten
Ansvarstagande och pålitlig
Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp
Positiv attityd
Vi erbjuder
Heltidstjänst (100 %)
En välfungerande och positivt team av kollegor nära till skratt
Trygg anställning i ett stabilt företag med lång erfarenhet
Minimilön på 27 968 kr per månad
Möjlighet till ackordstillägg, där du kan påverka din lön genom god prestation
Lön enligt kollektivavtal
Ett varierande arbete med stor frihet under ansvar
Modern utrustning, arbetskläder och en sund arbetsmiljö
Hos RH Gruppen blir du inte bara anställd - du blir en del av ett företag som tar ansvar, värnar om sina medarbetare och strävar efter kvalitet i varje led.
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Länk: https://rhgruppen.se/jobba-hos-oss/
Eller maila till info@rhgruppen.se
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till RH Gruppen i Karlshamn.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: victoria@rhgruppen.se
Detta är ett heltidsjobb.
Sölvesborgsvägen 17-19 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
