Fönsterputsare / Window cleaners 2026 - Hemfrid Stockholm
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
HEMFRID SÖKER FÖNSTERPUTSARE I STOCKHOLM - BLI EN DEL AV VÅRT TEAM 2026! 🌟
Vill du arbeta i ett serviceyrke där kvalitet och kundupplevelse står i fokus? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemservice och hjälper kunder med bland annat hemstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster.
Nu söker vi fler fönsterputsare till Stockholm inför säsongen 2026. Hos oss blir du en del av ett internationellt team där vi tillsammans levererar professionell service och skapar nöjda kunder varje dag.
Om rollen
Som fönsterputsare hos Hemfrid ansvarar du för att ge kunderna skinande rena fönster och ett professionellt bemötande. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor vid större uppdrag.Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Fönsterputsning hos privata kunder
Putsning av inglasade balkonger och andra glasytor vid behov
Självständigt arbete ute hos kund
Samarbete med kollegor vid större uppdrag
Rekryteringsprocess
I vår rekryteringsprocess ingår:
Praktiskt arbetsprov inom fönsterputsning
Kort intervju
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet av fönsterputsning i Sverige eller annat EU-land
Tycker om att arbeta både självständigt och i team
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Har ett positivt bemötande och gillar kundservice
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla tider måndag–fredag, och ibland helger
Har B-körkort eller EU-körkort
Har tillgång till egen bil
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet från serviceyrken, flytt eller hemstädning
Har gått utbildning eller kurs inom fönsterputsning
Det här erbjuder vi:
Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor
Försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom fönsterputsning
Gratis mobilabonnemang
Kollegor från hela världen
En arbetsplats med fokus på utveckling och trivsel
Hos Hemfrid får du rätt förutsättningar för att lyckas och utvecklas i din yrkesroll.
Ansök redan idag!
Läs mer och ansök via www.hemfrid.se/karriar
Välkommen till Hemfrid! ✨
I samband med rekrytering genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
HEMFRID IS LOOKING FOR WINDOW CLEANERS IN STOCKHOLM - JOIN OUR TEAM FOR THE 2026 SEASON! 🌟
Would you like to work in a service profession where quality and customer satisfaction are the main focus?
Hemfrid is Sweden's largest home service company, helping customers with home cleaning, window cleaning, and other household services.
We are now looking for Window Cleaners in Stockholm for the 2026 season. At Hemfrid, you will become part of an international team where we work together to deliver professional service and create satisfied customers every day.
About the role
As a Window Cleaner at Hemfrid, your responsibility is to provide excellent service and sparkling clean windows for our customers. You will work independently as well as together with colleagues during larger assignments.
Your tasks will include:
Window cleaning in private homes
Cleaning glazed balconies and other glass surfaces when needed
Independent work at customers' homes
Teamwork during larger assignments
Recruitment process
Our recruitment process includes:
A practical window cleaning test
A short interview
We are looking for someone who:
Has at least 1 year of experience in window cleaning in Sweden or another EU country
Enjoys working independently as well as in a team
Is responsible, detail-oriented, and punctual
Has a positive attitude and enjoys customer service
Speaks and understands basic Swedish or English
Can work flexible hours Monday–Friday, and occasionally weekends
Has a Swedish or EU driver's license
Has access to a car
Meritorious:
Previous experience within service, moving, or home cleaning
Window cleaning education or training
What we offer:
Collective agreement and secure employment conditions
Insurance and occupational pension
Wellness allowance
Training within window cleaning
Free mobile subscription
Colleagues from all over the world
A workplace focused on growth and well-being
At Hemfrid, we provide the right conditions for you to succeed and grow professionally.
Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
Welcome to Hemfrid! ✨
As part of our recruitment process, we always conduct a background check before employment. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7826069-2027697". Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9938980