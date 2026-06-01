Fönsterputsare / Window cleaners 2026 - Hemfrid Stockholm

2026-06-01


HEMFRID SÖKER FÖNSTERPUTSARE I STOCKHOLM - BLI EN DEL AV VÅRT TEAM 2026! 🌟
Vill du arbeta i ett serviceyrke där kvalitet och kundupplevelse står i fokus? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemservice och hjälper kunder med bland annat hemstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster.
Nu söker vi fler fönsterputsare till Stockholm inför säsongen 2026. Hos oss blir du en del av ett internationellt team där vi tillsammans levererar professionell service och skapar nöjda kunder varje dag.
Om rollen
Som fönsterputsare hos Hemfrid ansvarar du för att ge kunderna skinande rena fönster och ett professionellt bemötande. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor vid större uppdrag.

Arbetsuppgifter
Fönsterputsning hos privata kunder

Putsning av inglasade balkonger och andra glasytor vid behov

Självständigt arbete ute hos kund

Samarbete med kollegor vid större uppdrag

Rekryteringsprocess
I vår rekryteringsprocess ingår:

Praktiskt arbetsprov inom fönsterputsning

Kort intervju

Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet av fönsterputsning i Sverige eller annat EU-land

Tycker om att arbeta både självständigt och i team

Är noggrann, ansvarstagande och punktlig

Har ett positivt bemötande och gillar kundservice

Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska

Kan arbeta flexibla tider måndag–fredag, och ibland helger

Har B-körkort eller EU-körkort

Har tillgång till egen bil

Det är meriterande om du:
Har erfarenhet från serviceyrken, flytt eller hemstädning

Har gått utbildning eller kurs inom fönsterputsning

Det här erbjuder vi:
Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor

Försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag

Utbildning inom fönsterputsning

Gratis mobilabonnemang

Kollegor från hela världen

En arbetsplats med fokus på utveckling och trivsel

Hos Hemfrid får du rätt förutsättningar för att lyckas och utvecklas i din yrkesroll.
Ansök redan idag!
Läs mer och ansök via www.hemfrid.se/karriar
Välkommen till Hemfrid! ✨
I samband med rekrytering genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
HEMFRID IS LOOKING FOR WINDOW CLEANERS IN STOCKHOLM - JOIN OUR TEAM FOR THE 2026 SEASON! 🌟
Would you like to work in a service profession where quality and customer satisfaction are the main focus?
Hemfrid is Sweden's largest home service company, helping customers with home cleaning, window cleaning, and other household services.
We are now looking for Window Cleaners in Stockholm for the 2026 season. At Hemfrid, you will become part of an international team where we work together to deliver professional service and create satisfied customers every day.
About the role
As a Window Cleaner at Hemfrid, your responsibility is to provide excellent service and sparkling clean windows for our customers. You will work independently as well as together with colleagues during larger assignments.
Your tasks will include:
Window cleaning in private homes

Cleaning glazed balconies and other glass surfaces when needed

Independent work at customers' homes

Teamwork during larger assignments

Recruitment process
Our recruitment process includes:

A practical window cleaning test

A short interview

We are looking for someone who:
Has at least 1 year of experience in window cleaning in Sweden or another EU country

Enjoys working independently as well as in a team

Is responsible, detail-oriented, and punctual

Has a positive attitude and enjoys customer service

Speaks and understands basic Swedish or English

Can work flexible hours Monday–Friday, and occasionally weekends

Has a Swedish or EU driver's license

Has access to a car

Meritorious:
Previous experience within service, moving, or home cleaning

Window cleaning education or training

What we offer:
Collective agreement and secure employment conditions

Insurance and occupational pension

Wellness allowance

Training within window cleaning

Free mobile subscription

Colleagues from all over the world

A workplace focused on growth and well-being

At Hemfrid, we provide the right conditions for you to succeed and grow professionally.
Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
Welcome to Hemfrid! ✨
As part of our recruitment process, we always conduct a background check before employment.

Sista dag att ansöka är 2026-09-18
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

