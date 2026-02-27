Fönsterputsare / Window cleaners 2026 - Hemfrid Stockholm

Hemfrid i Sverige AB / Servicepersonaljobb / Stockholm
2026-02-27


Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.
Vi letar efter Fönsterputsare till Stockholms län för säsongen 2026 . Är du vår nästa stjärna?

Publiceringsdatum
2026-02-27

Arbetsuppgifter
Som Fönsterputsare på Hemfrid har du en viktig roll - att ge dina kunder bästa service. Du arbetar både självständigt och i team. Uppdraget innebär att du kommer att få putsa olika typer av fönster i lägenheter och hus.
I dina arbetsuppgifter ingår:

Fönsterputsning hos privata kunder

Fönsterputsning av inglasade balkonger och andra glaspartier kan förekomma

Självständigt arbete ute hos kund och vid större uppdrag arbete ihop med kollegor

Rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess ingår följande steg:

Delta i en informationsträff där du får veta mer om Hemfrid och rollen

Genomföra ett arbetsprov i fönsterputsning

Delta i en kort intervju

Profil
Vi ser att du har arbetslivserfarenhet inom fönsterputsning i Sverige eller annat EU-land i minst 1 år. Har du gått en fönsterputs-utbildning är detta mycket meriterande. Som Fönsterputsare söker vi dig som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och nöjda kunder. Du ska även vara öppen för att arbeta tillsammans med kollegor, vilket förekommer vid större uppdrag. Att vara noggrann och punktlig är viktigt för dig. Du behöver även vara engagerad och ha en positiv attityd. Självklart skall du även brinna för kundservice, precis som vi gör!
För att summera din profil ser vi att du:

Har minst 1 års erfarenhet inom fönsterputsning i Sverige eller EU

Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska

Kan arbeta flexibla arbetstider måndag-fredag, även helgjobb kan förekomma

Meriterande är om du:

Har erfarenhet från ett serviceyrke, flytt eller hemstädning sedan tidigare

Har gått fönsterputs-utbildning eller kurs

Har tillgång till egen bil

Har B körkort eller EU-körkort

Vi erbjuder dig
Vi har en tydlig ambition - det är att vara branschens bästa arbetsgivare. För oss är det en självklarhet att erbjuda bra villkor för våra anställda.

Kollektivavtal och bra anställningsvillkor

Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring

Friskvårdsbidrag

Utbildning inom fönsterputs

Härliga kollegor från hela världen

Gratis mobilabonnemang

Vill du vara med på vår resa? Ansök nu!
Välkommen till Hemfrid!
I våra rekryteringar gör vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
• ----------------------------------------------------------------------------------- Hemfrid is Sweden's largest company within home cleaning. We help our customers with services such as cleaning, window cleaning, moving services and much more.
We are looking for window cleaners to Stockholm County for season 2026. Are you our next star?
Your work assignments
As a Window cleaner at Hemfrid you have an important role - to give your customers the best service. You work independently and have your own customers with a great responsibility.
Your work tasks include:

Window cleaning at private customers' homes

Window cleaning of glazed balconies and other glass section may occur

Independent work at customers' homes and for larger households you will work in a team

Recruitment Process
Our recruitment process includes the following steps:

Attend an information meeting where you will learn more about Hemfrid and the role

Complete a practical window cleaning test

Participate in a short interview

Your profile
We are looking for colleagues who like to work in different settings, both independently and in teams. You have at least 1 year experience in window cleaning in Sweden or any other country within EU. Further, you need to be responsible and punctual, you also need to be dedicated to your job and have a positive attitude. Of course you should also be passionate about customer service, just like we are!
To sum up your profile we see that you:

Have at least 1 year of experience in window cleaning in Sweden or within EU

You speak and understand basic Swedish or English

Can work flexible working hours Monday-Friday, work on weekends may occur

Great merits are:

You have previous experience from any service profession, moving assignments or home cleaning

Have a window cleaning education

Have access to own car

Have a swedish driving license or EU driving license

We have a clear ambition - To be the industry's best employer. Good working conditions are important to us. That is why we offer, among other things:

Collective agreements and good terms of employment

Third part insurance, health insurance, retirement pension insurance

Wellness grant

Training within window cleaning

Colleagues from all over the world!

Free mobile subscription

Do you want to join our journey? Apply now!
Welcome to Hemfrid!
In our recruitments process, we always do a background check before employment.

