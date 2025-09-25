Fönsterputsare / window cleaner
2025-09-25
Vi söker dig som är en erfaren fönsterputsare och gillar att arbeta självständigt och i team. Uppdraget innebär att du får putsa olika typer av fönster i lägenheter och hus, hos företag/föreningar och privatpersoner. Vi letar efter någon som är noggrann, pålitlig och trivs med att lämna ett skinande resultat efter sig.Dina arbetsuppgifter
• Fönsterputsning hos privatpersoner och företag
• Planera och utföra arbetet självständigt med kundfokus och kvalitet
• Kommunicera med både kund och kontoret
• Vara med och bygga upp checklistor, instruktioner och kvalitetssäkring
• På sikt: introducera nya kollegor, ge feedback, och ansvara för arbetsledning
Krav och kvalifikationer
• Talar och skriver svenska eller engelska
• Har minst 2 års erfarenhet av professionell fönsterputsning inom Sverige och/eller EU
• Är självgående, pålitlig och gillar att ta ansvar
• Har öga för detaljer och en stolthet i att lämna ett skinande resultat
• Vill växa - och bli den som visar vägen för andra
• Har B-körkort eller EU-körkort
Vad vi erbjuder
• Trygga villkor med lön enligt överenskommelse, OB-ersättning, semester och försäkring
• Möjlighet att arbeta i ett växande företag där du är en viktig del av vardagen
• Självständighet i arbetet, men alltid med stöd från kontoret
• Ett varumärke du kan vara stolt över - Pandy är känt för att hålla vad vi lovar och ta hand om både kunder och kollegor
• En arbetsdag som aldrig är tråkig - vi värdesätter glädje och gemenskap i teamet
Vill du vara med på vår resa? Ansök nu! Så ansöker du
