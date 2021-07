Fönsterputsare sökes för service till privatkunder i Skåne! - MV Polering APS - Städarjobb i Malmö

MV Polering APS / Städarjobb / Malmö2021-07-06Vill du ha det eftertraktade jobbet som fönsterputsare hos oss på MV Fönsterputs?Fri som en fågel, massor av frisk luft. Solen skiner, inte ett moln på himlen. Fåglarna kvittrar och du kan vara hemma tidigt, och njuta resten av dagen med familj och vänner."Det är ett tufft jobb - men riktigt riktigt roligt. Efter en del år i butik hittade jag jobbet som fönsterputsare, som jag nu har varit i 6 år. Jag har varit på andra platser, men MV Fönsterputs är helt klart det bästa stället, utan tvekan." -André K, fönsterputsare.Vi ger dig en riktigt bra lön, rum för utveckling, och massor av fantastiska kollegor. MV Fönsterputs har existerat i snart 40 år, så varför ens tveka?Det spelar ingen roll om du är en erfaren fönsterputsare, eller om du aldrig har putsat ett fönster i ditt liv. Vi utbildar dig under en vecka i Danmark, så du blir redo att hoppa in i bilen och köra ut till våra 5000 kunder i Skåne. Just nu söker vi företrädesvis nya putsare i området mellan Lund och Sjöbo.Din bakgrund kan t.ex vara allt från tidigare soldat, elektriker, murare, snickare, rörmokare, vägarbetare, trädgårdsskötare, så du är van att arbeta i alla slags väderförhållanden - eller ett annat jobb, där du är van att jobba snabbt med händerna.Det enda kravet är att du ska ha ett giltigt körkort.Kolla på videon https://vimeo.com/154288332, för att få en inblick i vad jobbetinnebär.Skicka CV och ansökan till jobb@mvfonsterputs.se - vi har regelbundnajobbsamtal och anställer löpande nya fönsterputsare efter behov, så längejobbannonsen ligger online.Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss på job@mvpolering.dk ellerMV Polering/Fönsterputs har existerat sedan 1983 och har sedan dess byggt upp enstor kundkrets på Sjælland, Fyn, Jylland och Skåne, som idag har omkring 29000kunder. MV Polering/Fönsterputs riktar sig främst till privata kunder och därför ärstörre delen av de hem vi besöker villor. Kunderna serviceras av ca 60 putsare alltsom allt, och både putsarna och kunderna betjänas av 20 kundservicemedarbetare iKøge.Varaktighet, arbetstidHeltid2021-07-06Timlön till att börja med, och senare timlön med ackordBetalas ut som månadslönSista dag att ansöka är 2021-09-30MV Polering APS5849874