Fönsterputsare sökes
Scandinavia Contractor AB / Städarjobb / Norrtälje Visa alla städarjobb i Norrtälje
2026-06-10
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandinavia Contractor AB i Norrtälje
, Täby
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi växer och söker professionella fönsterputsare till vårt fönsterputsar-team. Vi söker dig som har erfarenhet, är noggrann, effektiv, självständig, är trevlig, kan svenska eller engelska och har körkort?
Vi erbjuder ett hel- eller deltidsjobb. Timanställning som kan övergå i fast anställning eller timmar vid behov, måndag till fredag, dagtid.
Om jobbet
Det här är ett härligt jobb för den som gillar att jobba självständigt med fönstertvätt och trivs med kundkontakt. Du kommer ingå i ett ungt glatt team som kan representera företaget på ett professionellt sätt. Vi är lika många kvinnor som män. Vi är jämlika, vi trivs, är stolta & har roligt på jobbet. Kunderna finns i norra delarna i Stockholms län, så du kommer färdas med bil. Därför måste du ha ett körkort som är giltigt i Sverige. Vi har en skön "vianda" och vi gillar att träffas, så fest har vi då och då. Förutom den goda viandan erbjuds du bra personalvård, exempelvis subvention till naprapat & gym.Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Scandinavia Contractor AB som marknadsför sig under sitt varumärke som är Rutstäd.se. Vi expanderar kontrollerat med ca 5 -10 %/år. Vi är nu ca 30 anställda. Vi jobbar inom 3 områden - Lokalvård, utemiljö samt Flytt. Vi är kända för vår premiumkvalitet och vår hänsyn för våra kunder, våra medarbetare och för miljön. Självklart är Rutstäd kollektivavtalsanslutna, till Almega – Hemserviceföretagen och erbjuder därför avtalsenliga villkor.
Vi söker dig som... Har yrkeserfarenhet? Njuter du av att se hur fint det blir efter du gjort ditt jobb? Är du noggrann? Kan du svenska/engelska? Har du körkort? - Kan du svara JA på dessa frågor? Då är du nog rätt person. Men för att helt passa in under vårt varumärke måste du även ha en trevlig personlighet som skapar goda relationer. Gott uppträdande, ärlig & respektfull är också egenskaper vi uppskattar. För att trivas behöver du, gilla ansvaret & stoltheten i att "göra fint". Här är vi alla även flexibla och har viljan att ställa upp, utanför det planlagda schemat, för kunder och medarbetare, då så krävs.Så ansöker du
Har vi fångat ditt intresse? Skicka då in ditt CV till oss, så hör till dig sen om intervju och provjobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7889571-2047240". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavia Contractor AB
(org.nr 556547-6743), https://jobb.rutstad.se
Gösvägen 4 (visa karta
)
761 41 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9958495