Fönsterputsare sökes

StädKompaniet i Mariestad AB / Städarjobb / Mariestad
2026-06-05


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Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad fönsterputsare till vårt team. Arbetet innebär fönsterputsning hos både privatpersoner, företag och inom offentlig sektor. Du kommer att arbeta självständigt men också tillsammans med kollegor för att leverera hög kvalitet och god service till våra kunder.

Publiceringsdatum
2026-06-05

Dina arbetsuppgifter
Fönsterputsning hos privatkunder och företagskunder
Rengöring av glaspartier och fasadglas
Hantering av utrustning och material
Kundkontakt och service på plats
Säkerställa att arbetet utförs enligt företagets kvalitetskrav

Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarsfull och pålitlig
Har god servicekänsla
Trivs med fysiskt arbete
Kan arbeta självständigt
Har goda kunskaper i svenska eller engelska
Har B-körkort ( krav för tjänsten)
Erfarenhet av fönsterputsning är meriterande men inget krav – vi kan erbjuda introduktion och utbildning och lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning/provanställning enligt överenskommelse
Heltid eller deltid
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Lön enligt kollektivavtal

Om anställningen
Ort: Mariestad
Omfattning: Heltid/Deltid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1-2

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: info@mariestadkompaniet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
StädKompaniet i Mariestad AB (org.nr 559471-1011)
Leksbergsvägen 108 (visa karta)
542 41  MARIESTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9949526

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