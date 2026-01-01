Fönsterputsare i Hässleholm/ Kristianstad/ Östra Göinge
Som fönsterputsare hos SpannBob Fönsterputs AB utför du fönsterputsning hos privatpersoner och företag. Vi utgår från Hässleholm, men arbetar även i Kristianstad och Osby.
Din roll som fönsterputsare är den viktigaste då du är SpannBobs ansikte utåt. När våra kunder anlitar oss vill vi att de ska få en helhets upplevelse från första kontakt med kunden, tills att vi lämnar jobbet. Därför krävs det att du som fönsterputsare är noggrann, har en god social kompetens och att du uppskattar kundkontakten.
Vi är specialiserade inom fönsterputsning och håller högsta kvalitet på våra jobb.
Följande är väldigt viktigt för att du ska passa för tjänsten:
Servicemedveten med en god social kompetens.
Noggrann, ansvarsfull och har ordning och reda runt om dig.
Förmågan att kunna arbeta självständigt, men även i grupp.
Passar tider.
Inte höjdrädd, då arbete på högre höjder kan förekomma.
Behärskar svenska väl, både i tal och skrift.
Trivs med att arbeta utomhus.
Prickfritt belastningsregister.
Innehar B-körkort.
God fysisk form, då kroppsligt arbete med högt tempo är vanligt.
Det är meriterande om:
Ha kunskaper inom fönsterputsning.
Jobbat med ultrarent vattensystem.
Vi vill INTE att ni skickar CV och personliga brev till oss.
Skicka hellre ett mejl med en enkel presentation om dig själv och beskriv varför du skulle passa som fönsterputsare hos oss.
Välkommen in med din ansökan!
Arbetstider:
Vardagar 07:30-16:30
Förmåner:
Extra semesterdagar
Friskvårds bidrag
Årlig kick-off med teamet
Arbetsort: Personligen
Erbjuder utbildning inom:
Arbeta säkert på höjder med stege
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobb@spannbob.se
Detta är ett heltidsjobb.
Hammarvägen 8
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
