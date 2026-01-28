Fönsterputsare året runt-anställning
Glasklart Sverige AB / Servicepersonaljobb / Varberg Visa alla servicepersonaljobb i Varberg
2026-01-28
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Glasklart Sverige AB i Varberg
, Göteborg
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Är du noggrann, serviceinriktad och trivs med självständigt arbete? Vi på Glasklart Fönsterputs söker nu en fönsterputsare till vårt team i Göteborg!
Vi söker dig som:
Är social och serviceinriktad
Är noggrann och punktlig
Har gått en fönsterputsutbildning eller kurs
Har B-körkort eller EU-körkortPubliceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
• Fönsterputsning hos både privatkunder och företag
• Självständigt arbete ute hos kund samt samarbete med kollegor vid större uppdrag
Våra fönsterputsare i Göteborg utgår från vår depå som ligger mellan Eriksberg och Lundby.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till oss redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: Info@glasklartsverige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glasklart Sverige AB
(org.nr 559346-8845)
Järngatan 14 (visa karta
)
432 32 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9710537