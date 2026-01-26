Fönsterputsare året runt-anställning
2026-01-26
Vi etablerar oss i sydöstra Värmland och söker nu fönsterputsare för åretrunt-anställning.
Vi söker dig som sätter stolthet i det du gör och vill vara en del av vårt drivna företag. Vi har höga ambitioner och så bör du. Tillsammans skapar vi ett trevligt, utmanande och lönsamt arbete.
• -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EcoPuts Sverige AB är specialiserat på fönster- och fasadrengöring. Företaget har 35 anställda och har sitt säte i Växjö med avdelning i Jönköping och Malmö.
EcoPuts grundades 2011 med ambitionen att göra ett gammalt yrke modernt genom ett stort nytänkande och högt miljömedvetande.
Våra kunder består av privatpersoner, företag och offentlig sektor.
Vi söker nu en ny medarbetare till vår nystartade verksamhet i Värmland. Du får här möjlighet att vara med och bygga upp vår verksamhet i Värmland varpå du har goda möjligheter att påverka hur arbetet skall bedrivas.
Tjänsten är på heltid och året runt.
Tidigare erfarenhet är såklart bra men inget krav. Har du rätt driv, är nyfiken och intresserad så utbildar vi dig. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högre än erfarenhet.
För att klara tjänsten tror vi att:
Du är ansvarsfull och strukturerad med en känsla för detaljer.
Du sätter stolthet i det arbete du utför och drivs av att ständigt utveckla dig själv och dina färdigheter.
Du är social och trivs med att jobba både ensam och i grupp.
Du trivs med utomhusarbete och säger ofta "Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder".
Arbete på hög höjd är ett vanligt inslag i vårt arbete varpå du inte bör vara höjdrädd.
Du är van att jobba med kroppen och ha en god grundfysik.
Du är glad och positiv varpå du är en bra representant för företaget.
Bra svenska i tal och skrift är ett krav.
Körkort är ett krav.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av fönsterputsning och fasadrengöring år befintliga och nya kunder.
Hos oss får du ett socialt och omväxlande arbete med mycket ansvar och möjlighet till bra lön efterhand som du utvecklas i din kompetens som fönsterputsare.
Fast lön enl överenskommelse samt prestationsbaserad bonus.
Intervjuer kommer hållas löpande så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: alban@ecoputs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "fönsterputsare sö värmland". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecoputs Sverige AB
(org.nr 556880-1731), http://www.ecoputs.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sydöstra Värmland Jobbnummer
9704250