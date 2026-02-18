Fönsterputsare Amadeus Städenergi Storstockholm
Miab AB / Servicepersonaljobb / Stockholm Visa alla servicepersonaljobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miab AB i Stockholm
, Södertälje
, Sigtuna
, Norrtälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
MIAB Group befinner sig just nu i en spännande tillväxtresa med fokus på kvalitet och personlig service, och nu söker vi efter nya kollegor.
Om rollen I rollen som fönsterputsare hos Amadeus Städenergi, dotterbolag till MIAB AB, så putsar du fönster hos våra kunder i Storstockholm.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av fönsterputsning
Fördel om du även har erfarenhet av lokalvård
Kunskaper i att tala och läsa svenska eller engelska på en grundläggande nivå, och kunna kommunicera och förstå vardagliga konversationer.
B-körkort för personbil
Om oss
Välkommen till ett företag där vi bryr oss om våra anställda och ser till att varje anställd förstår sin egen roll och målen för sitt arbete. Var och en av våra anställda har möjlighet att utvecklas och avancera i sin karriär enligt sina egna intressen. Vi uppmuntrar därför alla att kontinuerligt lära sig och utveckla sina färdigheter. Vi är prestigelösa, stöttar, lyssnar och inkluderar alla. Hos oss är trygghet nyckeln till framgång. Vi är ansvarstagande och professionella, prioriterar hållbarhet för en stabil ekonomi och miljö.
Vi är proaktiva och drivna, agerar med lyhördhet och ansvar gentemot förändringar. Med oss ges du möjlighet att växa och skapa din karriär med förtroende och stöd från ett inkännande och professionellt team. Ditt engagemang ger dig möjligheten att blomstra och utvecklas.
Tjänsten är tillsvidare (och inleds med provanställning) med tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktinformation
Frågor om tjänsten besvaras av Natalia e-post: natalia.szuba@amadeusservice.sePubliceringsdatum2026-02-18Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
MIAB är branschens största privatägda företag och ingår i MIAB Group. Genom en familjär omtanke som märks och syns i alla led växer vi inom Facility Services. Vi omsätter idag 1,8 miljarder SEK och är ca 4800 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och vi har 18 lokala kontor runt om i Sverige och Finland. N-Clean som varumärke och företag ingår i MIAB Group. MIAB levererar Städ- och facility service tjänster till företag och organisationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7242426-1847524". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miab AB
(org.nr 556515-9810), https://jobb.miabab.se
Rosenlund Medical Center (visa karta
)
118 69 STOCKHOLM Arbetsplats
Miab Jobbnummer
9748848