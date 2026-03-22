Fönsterputsare - Stockholm
Är du Stockholms nya fönsterputsare
Mickes Fönsterputs & Städ AB växer så det knakar! Vi är kända för vår höga kvalitet, vår punktlighet och för att vi faktiskt har riktigt kul på jobbet. Nu behöver vi förstärka teamet med ännu en stjärna som älskar doften av nypusat och känslan av ett perfekt resultat.
Vi söker dig som:
Har körkort (B): Du kommer att utgå från oss och ta dig ut till kunder i hela Storstockholm.
Är noggrann: "Bra nog" finns inte i din vokabulär, du lämnar inte en ruta förrän den glänser.
Är punktlig och social: Du gillar att träffa folk och förstår vikten av att komma i tid.
Vad erbjuder vi?
Hos Mickes Fönsterputs & Städ AB blir du inte bara en i mängden. Vi erbjuder:
Schyssta villkor: Bra lön och bra arbetsvillkor.
Frihet under ansvar: Du planerar ofta din dag självständigt ute på fältet.
Grymt team: Vi är ett glatt gäng som stöttar varandra och har en prestigelös stämning.
Kvalitetsutrustning: Vi ser till att du har de bästa verktygen för att göra ett toppjobb.Publiceringsdatum2026-03-22Om tjänsten
Omfattning: Deltid (eller enligt ök).
Plats: Stockholm med omnejd.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Låter det som rätt steg för dig?
Tveka inte! Skicka ett kort mail där du berättar om din erfarenhet och varför du vill jobba med oss till niklas@mickesfps.se
med ämne: Fönsterputsare
Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Mickes Fönsterputs & Städ AB
Vi ser till att Stockholm ser klart ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
E-post: niklas@mickesfps.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fönsterputsare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mickes Fönsterputs och Städ AB
(org.nr 556842-2371) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mickes Fönsterputs & Städ AB Jobbnummer
9811930