Folkrörelseassistent - Hyresgästföreningen - Administratörsjobb i Göteborg

Hyresgästföreningen / Administratörsjobb / Göteborg2020-08-25Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation som verkar för hyresgästers intressen och rättigheter. Vi har över en halv miljon medlemmar och den övergripande verksamhetsidén är att alla har rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi är en partipolitisk obunden och demokratiskt uppbyggd organisation. Hyresgästföreningen stödjer hyresgästen i ett hyresförhållande och drivs utan vinstintresse. Vi har idag ca 71 000 medlemmar i region västra Sverige, varav cirka 1400 är aktiva som förtroendevalda och ett 90-tal anställdaVi söker nu en folkrörelseassistent till verksamhet Stöd och service. I vårt arbete stödjer vi på olika sätt 1400 förtroendevalda i region västra Sverige. Du kommer att arbeta i ett team om tre personer som ingår i en större verksamhet med totat 15 kollegor. Du har mycket kontakt med förtroendevalda och medlemmar. Ett driv att ge stöd och service och ett gott bemötande är därför väsentligt för att du ska lyckas och trivas i jobbet.2020-08-25Din och teamets främsta uppgift är att stödja förtroendevalda i det administrativa arbetet som krävs för att uppfylla det stadgeburna året inom Hyresgästföreningen.Du ger administrativt stöd och service till förtroendevalda tex;- Du upprätthåller och sammanställer statistiska uppgifter och registrerar uppgifter i våra system- Du stödjer föreningar när de behöver göra utskick till medlemmar etc.- Du tillhandahåller rådgivning per telefon och e-post till våra förtroendevaldaDu är en resurs för Hyresgästföreningens tretton föreningar i region västra Sverige i att stödja lokala föreningar i deras arbete med tex:-Administrativa processer-Stadgefrågor och årsmötesfrågorDu är med och utvecklar och effektiviserar administration och rutiner i verksamhetenKvalifikationerDu har relevant administrativ utbildningDu har flera års erfarenhet från en liknande rollErfarenhet av arbete i ideella organisationer/folkrörelser och kännedom om bostadssektorn är meriterandeSpråkkunskaper utöver engelska och svenska är meriterandeDu har förmåga att utveckla och behålla goda relationer med andra människorDu är lugn och kontrollerad i stressituationer och trivs med att arbeta i grupp där alla tar gemensamt ansvarDu är kvalitetsmedveten, noggrann och mån om att leva upp till våra mål och kvalitetskriterierDu har goda kunskaper i Powerpoint och ExcelVi förutsätter att du delar Hyresgästföreningens värdegrund om alla människors lika värde och rättigheterTjänsten är en heltidstjänst och är ett föräldraledighetsvikariat på som längst 1år.UpplysningarUpplysningar om tjänsten lämnas av verksamhetschef Sebastian de Souza 010-459 2409. Fackliga representanter för Handels; Kicki Persson, tel 010-459 2451 och Saco; Anneli Hyökki, tel. 010-459 2454Välkommen med din ansökan via vår hemsida www.hyresgastforeningen.se. På hemsidan hittar du lediga jobb under "meny" längst upp till vänster. Sista ansökningsdag är 15 september 2020. Intervjuer sker löpandeVaraktighet, arbetstidFöräldravikariat 100%Fast lönSista dag att ansöka är 2020-09-15Hyresgästföreningen5332887