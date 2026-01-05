Folkpool söker supporttekniker
Folkpool är marknadsledande inom pool- och spabadsbranschen med rikstäckande försäljning och service genom auktoriserade återförsäljare på 28 orter runt om i landet. Folkpool är ett familjeföretag som har varit verksamma sedan 1968 med affärsidén att sälja pooler och spabad genom ett rikstäckande nät av utbildade och kunniga återförsäljare. Folkpool inklusive lager, produktion och butiker har cirka 120 anställda och vårt huvudkontor är beläget i Järna utanför Södertälje.
Vi söker nu en supporttekniker till vår produktsupport på huvudkontoret i Järna.
På avdelningen är vi fem personer som ger support till våra tekniker i fält samt våra butiker och återförsäljare runt om i landet. Supporten ger vi per telefon, mejl och i vårt ärendehanteringssystem.
I uppgifterna ingår även att ha kontakt med leverantörer för att administrera ärenden. Vi undersöker och testar produkter och hjälper även till att bedöma och lösa problem på plats hos slutkund när det behövs. Generellt är det ca 65% kontorstid och 35% praktiska arbeten.
Vi håller i utbildningar för de tekniker som samarbetar med oss och arbetar även med våra produktchefer och inköpsavdelning när det gäller reservdelar, manualer och att testa nya produkter.
Vem söker vi?
Vi söker dig som gillar att hjälpa till att lösa problem, alltid med trevlig bemötande och med kunden i fokus.
Du har teknisk bakgrund, lätt för att sätta dig in i olika problem och kan använda multimeter vid felsökning. Du har lätt för att samarbeta och lösningsorienterad. Du arbetar idag med teknisk support eller med någon form av produktservice mot slutkund på fältet. Om du har arbetat med spabad är det en stor fördel.
I din vardag möter du ofta ärenden som kräver snabb återkoppling och lösning. Du behöver kunna prioritera och ta egna initiativ baserat på vad du ser behöver göras.
Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift. I arbetat med att ge support och bedöma ärenden är det viktigt att du talar och skriver svenska flytande. Du behöver även kunna engelska då kommunikationen med våra leverantörer oftast sker på engelska.
Du har B-körkort då resor i tjänsten förekommer.
Låter det här som ett arbete för dig så är du varmt välkommen att höra av dig till rekrytering@folkpool.se
senast den 26 januari. Urval och intervjuer görs dock löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
