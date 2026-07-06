Folkhögskolelärare medicinsk sekreterarutbildning
Region Kalmar län / Gymnasielärarjobb / Vimmerby Visa alla gymnasielärarjobb i Vimmerby
2026-07-06
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Vill du vara med och utbilda framtidens medicinska sekreterare/vårdadministratörer? En av våra pedagoger ska vara föräldraledig och vi söker därför en vikarierande pedagog till utbildningen Medicinsk sekreterare/vårdadministratör hos oss på Vimmerby folkhögskola.
Som lärare på vår yrkesutbildning blir du en nyckelperson för våra studerande där du ansvarar för att ge dem de teoretiska verktyg som krävs för ett kommande yrkesliv. Dina huvudområden blir: medicinsk dokumentation, diagnosklassificering, kvalitets- och förbättringsarbete och ansvar för LIA, Lärande i arbete. På utbildningen jobbar vi ämnesintegrerat och mentorskap ingår i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har kunskap och kompetens inom hälso- och sjukvård. Din bakgrund är arbete som medicinsk sekreterare/vårdadministratör. Det är meriterande om du har pedagogisk erfarenhet eller formell pedagogisk utbildning.
Du är en trygg och engagerad person med god samarbetsförmåga. Du är pedagogisk i din kommunikation, tar ansvar för ditt arbete och driver processer framåt på ett självständigt och strukturerat sätt. Du har förmåga att leda och motivera andra samt skapa engagemang och delaktighet hos människor om kring dig! Det är viktigt att du har förmåga att anpassa din undervisning efter gruppens och individens behov och att du har ett hjärta för folkbildningens grundidéer!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jennie Leander Lilja från 5/8 på grund av semestertider.
Din framtida arbetsplats
Vimmerby folkhögskola är en plats för växtkraft och personlig utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats med stor frihet att utforma din undervisning och goda möjligheter till kollegialt utbyte i en kreativ miljö. Du kommer att få arbeta i en utvecklande och inspirerande folkhögskolemiljö där skolan ligger centralt och naturskönt i Vimmerby. Vimmerby kännetecknas av det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren men också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
I förvaltningsområdet bildning ingår fem basenheter, biblioteksutveckling och de fyra folkhögskolorna: Gamleby folkhögskola, Kalmar folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola. Folkhögskolorna erbjuder ett brett utbud av utbildningar som bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Biblioteksutveckling initierar, leder och samordnar länets gemensamma utvecklingsarbete inom biblioteksområdet. Vi är en del av den regionala utvecklingsförvaltningen som tillsammans arbetar för tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Bryggaregatan (visa karta
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598 35 VIMMERBY Arbetsplats
Regional bildningsverksamhet Kontakt
Rektor
Jennie Leander Lilja jennie.leander.lilja@regionkalmar.se 010-3575702 Jobbnummer
9993558