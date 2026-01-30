Folkhögskolelärare
Wendelsbergs Folkhögskola / Gymnasielärarjobb / Härryda Visa alla gymnasielärarjobb i Härryda
2026-01-30
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wendelsbergs Folkhögskola i Härryda
Wendelsberg söker två lärare
Det är mycket ovanligt. Wendelsbergs folkhögskola ligger i Mölnlycke i den lummiga Wendelsparken och verksamheten bedrivs till stor del i byggnader från 1800-talet. På skolan studerar ca 220 vuxna deltagare. Främst på våra teaterutbildningar eller den allmänna linjen med undervisning på gymnasienivå. Omkring hundra av deltagarna bor på skolans internat.
Wendelsberg är en av Movendi Sveriges (tidigare IOGT-NTO) två folkhögskolor och verksamheten är i hög grad präglad av huvudmannens grundläggande värderingar. Vi är en alkoholfri skola och varje dag slår vi vakt om demokratin och alla människors lika rätt att utvecklas och leva ett bra liv.
Inför läsåret 26/27 söker vi två lärare till vår allmänna linje. Båda behöver kunna undervisa i svenska och helst engelska. Kan du också undervisa i matematik och andra språk är det meriterande. Som lärare på folkhögskola kan fördelningen mellan ämnena variera lite över tid och därför har dina drivkrafter och personliga egenskaper särskilt stor betydelse.
I folkhögskolevärlden försöker vi ta vara på alla talanger och framgångsfaktorer till deltagarnas bästa. Framför allt måste du tycka om att vara med människor. God pedagogik och undervisning i all ära men det är så mycket mer som behövs för att människor skall lyckas med sina studier och livet i stort. Det tar vi fasta på fullt ut i verksamheten.
För att förstå bättre måste du nog höra av dig och till och med komma hit. Börja med att på www.wendelsberg.se
skapa dig en bild av skolan och dess verksamhet. Hör sedan av dig så förklarar vi resten.
Tjänsten är på heltid och tills vidare med lämpligt tillträde inför läsåret 26/27 som startar i augusti.
Kontakt: Sören Eriksson, rektor, 0733-144 924 eller soren.eriksson@wendelsberg.se
Facklig kontakt: Helle Dahl, Sveriges Lärare Folkhögskola, 070-985 42 46 eller helle.dahl@wendelsberg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: soren.eriksson@wendelsberg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wendelsbergs Folkhögskola
Oskar Lundgrens Väg 3 (visa karta
)
435 35 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Wendelsbergs Folkhögskola Jobbnummer
9714109