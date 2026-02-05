Fokuserad personlig assistent 50% - vikariat
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
Om mig
Jag är en 38-årig man i Älta som pga. stora omfattande funktionsnedsättningar använder mig av personlig assistans under dygnets samtliga timmar. Du assisterar mig med allt det vardagliga, när jag ofta och regelbundet tränar eller bara sticker iväg på en promenad. Jag vill vara aktiv och behöver ditt stöd för att delta i livets alla situationer. Därför har du förmågan att ge ett professionellt stöd på mina villkor.
Om dig:
Eftersom du jobbar tillsammans med en annan assistent är det viktigt att du kan samarbeta med fullt fokus på ditt uppdrag.
Jag söker nu dig som vill jobba 50 % hos mig samt hoppa in extra vid behov. Jag ser gärna sökande i min egen ålder samt att du är icke rökare.
Tjänsten:
Är på 50% varierad arbetstid, dagar, kvällar och helger på rullande schema. För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
