Flyttstädspersonal 100% sökes!
Klara Städ AB / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2026-06-29
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Tycker du att det är roligt att arbeta med flyttstädning och vill bli en del av Uppsalas bästa flyttstädsteam?
Hos Klara Städ är gemenskap och teamkänsla avgörande. Vi arbetar tätt tillsammans, och alla i teamet har möjlighet att påverka och forma vår verksamhet. Tillsammans strävar vi efter att leverera service i världsklass!Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som flyttstädmedarbetare hos oss så är du vårt ansikte utåt och en viktig del av vår framgång.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
✔ Flyttstädning med fokus på noggrannhet – alla moment besiktigas av en besiktningsman och vi ska alltid ligga på 100% rätt.
✔ Ha förmågan att hålla ett högt tempo under hela dagen men ändå uppmärksamma detaljer och leverera hög kvalité.
✔ Att samarbeta med teamet, men även kunna arbeta självständigt när det behövs.
Det här erbjuder vi dig
• Ett utvecklande och varierande arbete i en rolig bransch.
• Möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling.
• Kollektivavtal och tillgång till firmabilar.
• En arbetsplats där du är mer än bara en medarbetare- hos oss står människan i fokus 🫶🏼
Vi söker dig som:
✅ Har ett genuint intresse för att ge bästa möjliga service.
✅ Är noggrann, kommunikativ och ansvarstagande
✅ Har en positiv attityd och yrkesstolthet
✅ Har grundläggande svenska eller flytande Engelska i tal och skrift.
Är det dig vi letar efter? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt härliga team!
OBS;
Vi återkopplar endast till de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: pjeter@klarastad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Flyttstädspersonal Uppsala"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Städ AB
(org.nr 559237-6981)
754 50 UPPSALA Jobbnummer
9984179