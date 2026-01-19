Flyttstädspar med körkort och erfarenhet sökes
2026-01-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Mariestad
, Örebro
, Skövde
, Köping
Vill du vara med och skapa Karlstads bästa flyttstädsteam?
Vi söker nu 2 personer som vill jobba ihop sig och bli stans bästa flyttstädsteam!
Hos Klara Städ är gemenskap och teamkänsla avgörande. Vi arbetar tätt tillsammans, och alla i teamet har möjlighet att påverka och forma vår verksamhet. Tillsammans strävar vi efter att leverera service i världsklass!

Arbetsuppgifter
Som flyttstädmedarbetare hos oss så är du vårt ansikte utåt och en viktig del av vår framgång.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Flyttstädning med fokus på noggrannhet - alla moment besiktigas av en besiktningsman och vi ska alltid ligga på 100% rätt.
Ha förmågan att hålla ett högt tempo under hela dagen men ändå uppmärksamma detaljer och leverera hög kvalité.
Att samarbeta med teamet, men även kunna arbeta självständigt när det behövs.
Det här erbjuder vi dig
• Ett utvecklande och varierande arbete i en rolig bransch.
• Möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling.
• Kollektivavtal och tillgång till firmabilar.
• En arbetsplats där du är mer än bara en medarbetare- hos oss står människan i fokus
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för att ge bästa möjliga service.
Är noggrann, kommunikativ och ansvarstagande
Har en positiv attityd och yrkesstolthet
Har grundläggande svenska eller flytande Engelska i tal och skrift.
Innehar B-körkort
Är det dig vi letar efter? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt härliga team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: karlstad@klarastad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttstädspar Karlstad". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klara Städ AB
(org.nr 559237-6981)
Zakrisdalsvägen 26A (visa karta
)
653 36 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Amanda Westlund karlstad@klarastad.se 054-53 12 99 Jobbnummer
9690739