Flyttstädning, hemstädning, fönsterputsning m.m
Allt i hemmet Allservice i Gästrikland AB / Städarjobb / Gävle Visa alla städarjobb i Gävle
2025-08-11
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Allt i hemmet Allservice är ett lokalt städföretag som utför lokalvård och hushållsnära tjänster med inriktning på saneringsuppdrag och flyttstädning. Vi har avtal med flyttfirmor och levererar flyttstädningar som underleverantör åt dem. Vi har även fasta avtalskunder som har löpande avtalsstädning.
Att bli en del av vår verksamhet innebär att du jobbar både självständigt och tillsammans med kollegor. Du behöver vara serviceinriktad, ansvarsfull och initiativtagande.
Vi är en liten arbetsgrupp som levererar uppdrag inom ett stort upptagningsområde. Du som person ska kunna fatta egna beslut och ha stor lyhördhet för kundens behov. Det är även viktigt att du har lätt för att bygga goda relationer eftersom du kommer jobba nära både våra kunder och kollegor.
Vi arbetar efter vår värdegrund som är stöd för hela människan. Vilket innebär att du ska dela vår värdegrund när det kommer till alla våra uppdrag.
Du som söker tjänsten ska ha B-körkort och behärska svenska i både tal och skrift.
Du som söker tjänsten hos oss och har erfarenhet inom bransch är meriterande.
Har du utbildning eller erfarenhet av saneringsuppdrag är meriterande.
Varmt välkommen att söka tjänsten och tjänsten söks endast via mejl.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: allservice@alltihemmetab.se Arbetsgivare Allt i hemmet Allservice i Gästrikland AB
(org.nr 559270-1071) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marita Lantz allservice@alltihemmetab.se 026-2809903 Jobbnummer
9452779