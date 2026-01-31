Flyttstädare / Piteå
2026-01-31
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
Om jobbet
Om Moving Go
Moving Go är en rikstäckande flytt- och städfirma som erbjuder professionella tjänster inom flytt och flyttstädning i hela Sverige.
Vår vision är att förenkla människors flytt genom att samla flytt och städ under ett och samma tak. Med ett växande nätverk av erfarna medarbetare och samarbetspartners levererar Moving Go trygga, effektiva och kvalitetssäkrade tjänster.

Publiceringsdatum: 2026-01-31

Om tjänsten
Vi söker erfarna medarbetare inom flyttstädning.
I rollen arbetar du med grundlig flyttstädning av bostäder, där noggrannhet och kvalitet är avgörande för att städningen ska bli godkänd vid besiktning. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Fullständig flyttstädning enligt branschstandard
Städning av kök, badrum, golv och vitvaror
Fönsterputs
Egenkontroll för att säkerställa hög kvalitet
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av flyttstädning (krav)
Är noggrann, ansvarstagande och effektiv
Klarar av fysiskt arbete
Har god servicekänsla och är professionell i kundkontakt
Har körkort och tillgång till bil (meriterande)
Kan kommunicera på svenska eller engelska (fler språk är meriterande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
(org.nr 559317-7305)
941 63 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715671